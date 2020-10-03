Соперники Зари в ЛЕ, календарь Лиги Чемпионов, усиление Днепра-1. Главные новости за 2 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 2 октября

В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Заря", напомним, попала в четвертую корзину - в компанию к командам с наименьшим рейтингом. В итоге луганчане получили место в группе G, где ее соперниками будут португальская "Брага", английский "Лестер" и греческий АЕК. Начнет "Заря" кампанию матчем в Англии, затем будет принимать "Брагу" и АЕК, в четвертом туре матч в Греции, в пятом прием "Лестера" и напоследок выезд в Португалию.

Известно расписание матчей Лиги Чемпионов

УЕФА одобрил расписание матчей группового этапа Лиги Чемпионов. "Динамо" первый матч сыграет дома с "Ювентусом" (20 октября), затем выезд в гости к "Ференцварошу" (28 октября), два матча с "Барселоной" (4 ноября в Киеве, 24-го на выезде), второго декабря киевляне посетят "Ювентуса", а восьмого завершат матчем с "Ференцварош" на "Олимпийском". "Шахтер" начинает в Мадриде 21-го октября, принимает "Интер" 27-го, 3-го ноября матч с "Боруссией" дома, 25-го соответственно на выезде, первого декабря в Киев приедет "Реал", а 9-го декабря горняки побывают в Милане.

Динамо продолжает переподписывать контракты

В четверг киевский клуб объявил, что новые соглашения подписали Шапаренко и Миколенко. В пятницу пришла очередь еще трех воспитанников "Динамо" - речь о защитниках Александре Тымчике, Александре Сироте и Денисе Попове. По условиям контракта, они будут оставаться в Киеве до 2025 года.

Днепровский клуб усилил центр полузащиты двумя футболистами донецкого гранда. До конца сезона за команду Йовичевича будут выступать Даниил Игнатенко и Александр Пихаленок. Оба имеют опыт выступлений в УПЛ, который получили в "Мариуполе". Игнатенко также провел полгода в Венгрии в составе "Ференцвароша".

Динамо избавилось от одного из форвардов

Фран Соль покинул Киев. Как и ожидалось, испанский нападающий переехал на правах аренды в "Тенерифе", выступающем во втором по рангу дивизионе. Будет ли испанский клуб иметь первоочередное право выкупа Соля, не сообщается. В общем Фран сыграл за "Динамо" 24 матча, в которых забил четыре гола. В Киев он переезжал в статусе лучшего бомбардира "Виллема II".

Сразу несколько матчей Первой и Второй лиги перенесены

Причина все та же - вспышки на COVID-19. Сначала стало известно о матче "Оболонь" - "ВПК-Агро", в команде гостей обнаружили 13 инфицированных игроков. Затем был перенесен матч "Кривбасс" - "Таврия" во Второй лиге - у криворожан заболели 11 футболистов. Также пять игроков ФК "Чернигов" сдали положительные тесты, поэтому матч против "Оболони-2" в рамках Второй лиги тоже был перенесен.

Парижане наконец напоминают сами себя. Команда Тухеля в шестом туре разнесла скромный "Анже". Погром начал Флоренци, подхватил Неймар, который забил два подряд гола, продолжили Дракслер, Гуйе и Мбаппе. При счете 3:0 "Анже" смог один гол отквитать, но не более. 6:1 в пользу ПСЖ, который поднимается уже на второе место.