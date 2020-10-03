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Сборная с поддержкой: Киев разрешил допуск болельщиков на футбольные стадионы

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(1 голосов)

Порог допуска составляет 30% от вместимости стадионов

Сборная с поддержкой: Киев разрешил допуск болельщиков на футбольные стадионы
Новина українською

Киевский городской совет согласовал предложение Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков на стадион.

Порог допуска зрителей на трибуны составляет до 30% от вместимости стадионов (при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил).

Таким образом, разрешено частичное привлечение болельщиков на матчи:

  • 09.10.2020 - г. Киев, стадион "Оболонь Арена" - матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
  • 10.10.2020 - г. Киев, НСК "Олимпийский" - матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;
  • 13.10.2020 - г. Киев, НСК "Олимпийский" - матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.
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В статье: Киев. НСК "Олимпийский" сборная Украины сборная Испании Сборная Германии
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Комментарии (1)
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djumba (Мелитополь)
03.10.2020 в 17:59
Бедный Суркис, как теперь отмазываться от ультры...
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