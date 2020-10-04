Как известно, в августе медиагруппа 1 + 1 приняла решение прекратить выход программы ПроФутбол на телеканале 2 + 2 или УНИАН из-за больших расходов на производство и низкую окупаемость.

Однако творческий коллектив программы продолжит свою работу. В воскресенье, 4 октября ПроФутбол снова выйдет в эфир, после почти двухмесячного перерыва. Теперь программа в обновленном формате будет выходить на YouTube-канале с аналогичным названием.

Старт обновленного Профутбола запланировано на 16:20 - в студии перед матчем Чемпионата Украины "Динамо" - "Заря". На этом же YouTube-канале состоится трансляция поединка пятого тура, а по его завершены журналисты программы обсудят главные перипетии игры.