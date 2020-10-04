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ПроФутбол снова выйдет в эфир

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(4 голосов)

Известная футбольная программа возвращается

ПроФутбол снова выйдет в эфир
Новина українською

Как известно, в августе медиагруппа 1 + 1 приняла решение прекратить выход программы ПроФутбол на телеканале 2 + 2 или УНИАН из-за больших расходов на производство и низкую окупаемость.

Однако творческий коллектив программы продолжит свою работу. В воскресенье, 4 октября ПроФутбол снова выйдет в эфир, после почти двухмесячного перерыва. Теперь программа в обновленном формате будет выходить на YouTube-канале с аналогичным названием.

Старт обновленного Профутбола запланировано на 16:20 - в студии перед матчем Чемпионата Украины "Динамо" - "Заря". На этом же YouTube-канале состоится трансляция поединка пятого тура, а по его завершены журналисты программы обсудят главные перипетии игры.

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В статье: Профутбол
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Комментарии (5)
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storm_ua (Николаев)
04.10.2020 в 11:56
Кошмар, кому это вообще надо, этот пустой треп ни о чем
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+1
0
KDK2020 (Киев)
04.10.2020 в 11:48
поговорить про шахтер - копанку есть где. за бабки олигарха и часами на его же телеканалах, это для богатеньких.
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
04.10.2020 в 11:51
Но даже это они продумали для своих фанатов, а у Динамо все на всех забили!
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+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
04.10.2020 в 11:41
Бедненькие, нет где поговорить про Динамо - днище!
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+1
-1
jmen2986 (Kiev)
04.10.2020 в 11:41
Отличная новость !
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-1


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