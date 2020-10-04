Цыганык и Лобода не будут вести ПРОФУТБОЛ

Игорь Цыганык и Александра Лобода заявили, что больше не будут вести известную футбольну передача ПРОФУТБОЛ.

Такое заявление ведущие сделали в студии Youtube-канала ПРОФУТБОЛ перед матчем 5-го туру между киевским "Динамо" и луганской "Зарей".

Напомним, в начале сентября 1+1 media объявила об изменениях в программном речи спортивной тематики: программа ПРОФУТБОЛ больше не будет выходить в эфире. Выпуск от 16 августа 2020 стал последним в истории телепередачи.