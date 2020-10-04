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Цыганык и Лобода не будут вести ПРОФУТБОЛ

Общие новости
(3 голосов)

Программа будет выходить в цифровом формате на Youtube

Цыганык и Лобода не будут вести ПРОФУТБОЛ
Новина українською

Игорь Цыганык и Александра Лобода заявили, что больше не будут вести известную футбольну передача ПРОФУТБОЛ.

Такое заявление ведущие сделали в студии Youtube-канала ПРОФУТБОЛ перед матчем 5-го туру между киевским "Динамо" и луганской "Зарей".

Напомним, в начале сентября 1+1 media объявила об изменениях в программном речи спортивной тематики: программа ПРОФУТБОЛ больше не будет выходить в эфире. Выпуск от 16 августа 2020 стал последним в истории телепередачи.

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В статье: Александра Лобода Профутбол Игорь Цыганык
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Источник:
ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 18:01
Ну так это уже совсем другой ПроФутбол...
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