Коронавирус в Шахтере, ничья Динамо, шок для МЮ и Ливерпуля. Главные новости за 4 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 4 октября

В одном из двух центральных матчей пятого тура между киевлянами и луганчанами опасных моментов было не так уж и много. Первый тайм завершился вничью 0:0, а вот после перерыва команда Скрипника вышла вперед благодаря дальнему удару Кочергина. Впрочем, "Динамо" нашло в себе силы чтобы отыграться. Героем бело-синих стал Беньямин Вербич, который реализовал выход один на один. "Динамо" упустило шанс единолично возглавить турнирную таблицу - сейчас команда Луческу делит первую строчку с "Ворсклой".

Этот матч был значительно интереснее с точки зрения атакующей игры. Уже на пятой минуте Виктор Коваленко открыл счет, однако Мостовой почти сразу выровнял положение, а затем Тотовицкий вывел черниговцев вперед. В обоих случаях игрокам "Десны" ассистировал Гуцуляк. "Шахтер" смог отыграться во втором тайме благодаря голу Дентиньо. Горняки делят четвертое - шестое место с "Десной" и "Олимпиком", отставая от лидеров на два балла.

Дончане принимали "Александрию" и решили судьбу противостояния еще в первом тайме, забив три гола (Захеди, автогол Бабогла и Зотько с пенальти). К тому же Банада перед перерывом получил удаление. Во втором тайме команда Шарана забила дважды (Ситало, Гречишкин с пенальти) - 3:2 в пользу "Олимпика". "Колос" играл с "Мариуполем" и в первом тайме из-за травмы был вынужден провести три замены. Во втором подопечным Косыишина сильно не везло - мяч неоднократно попадал в каркас, однако на 90+4-й арбитр назначил пенальти за нарушение, которое произошло до штрафной. Ориховский забил и "Колос" поднялся на третье место.

После игры с "Десной" донецкий клуб получил результаты тестов, которые игроки делали перед отъездом в лагерь сборной. Оказалось, что Андрей Пятов и Тарас Степаненко инфицированы коронавирусом. В результате вся команда ушла на самоизоляцию, уже в понедельник будут проведены новые тесты, а в четверг повторные. Заметим, что таким образом игроки "Шахтера" не помогут сборной по крайней мере в матче с Францией, который запланирован на седьмое октября. Андрей Шевченко оперативно довызвал Юрия Панькива из "Александрии" и Владимира Шепелева из "Динамо".

"Гент" наконец пришел в себя в чемпионате Бельгии. Команда трех украинских легионеров разгромила "Беерсхот" 5:1, первые два гола на счету именно Яремчука. Также участие в игре принимал Игорь Пластун. Между тем, в центральном матче тура в Бельгии "Брюгге" одолел "Андерлехт" 3:0. За первых полный матч провел Эдуард Соболь, за вторых - Богдан Михайличенко.

Сначала перфоманс выдали манкунианцы. Они уже на второй минуте открыли счет в матче с "Тоттенхэмом" ударом с пенальти, но до конца поединка в ответ пропустили шесть! Героями шпор стали Сон Хин Мин и Кейн, которые забили по два гола и ассистировали друг другу. А потом наступила очередь "Ливерпуля", который играл без Алиссона и Мане. Впрочем, отсутствие двух ключевых игроков вряд ли оправдывает поражение со счетом 7:2 от "Астон Виллы". У лидера бирмингемцев Джека Грилиша дубль и три ассиста, хет-трик на счету Уоткинса. "Арсенал" тем временем скромно обыграл "Шеффилд" 2:1, соперник "Зари" "Лестер" был разгромлен "Вест Хэмом" 0:3.

В Испании внимание конечно же приковано к грандам. Там "Реал" играл на выезде с "Леванте" и победил 2:0 благодаря голам Винисиуса Жуниора и Карима Бензема. Как оказалось, по итогам тура сливочные догнали "Барселону" по потерянным очкам. Каталонцы принимали "Севилью". Пропустили быстрый гол от Люка Де Йонга. Так же быстро сравняли усилиями Коутиньо, а в итоге все так и завершилось ничьей 1:1.

Матч против "Герты" оказался для "Баварии" не так прост, как могли ожидать фанаты мюнхенцев. Красные вели 2:0, 3:2, но каждый раз берлинцы выравнивали положение. Наконец, на 90 + 3-й "Бавария" с пенальти забила победный мяч - 4:3. Все четыре гола в составе чемпиона забил Роберт Левандовски.

В Италии были и интересные матчи, и скандал. Во-первых, "Аталанта" разбила "Кальяри" 5:2. Малиновский вышел на замену, когда результат игры уже был решен. Во-вторых, "Интер" и "Лацио" сыграли вничью 1:1. "Милан" в свою очередь легко разгромил "Специю" 3: 0. Итогом дня должен был стать бой между "Ювентусом" и "Наполи". Но неаполитанцы не приехали на игру. Причина - в их составе были обнаружены два инфицированных коронавируса, поэтому местные власти запретили команде покидать пределы региона. Серия А с таким решением не согласна и угрожает судом.