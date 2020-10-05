COVID-19 в Шахтере, МЮ и Ливерпуль терпят разгромы. Главные новости за 4 октября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеКоронавирус в Шахтере, ничья Динамо, шок для МЮ и Ливерпуля. Главные новости за 4 октября
Ничьи киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", коронавирус у двух футболистов "горняков" перед матчами сборной, но и это не все наши новости на сегодня. Успех "Гента" Романа Яремчука, крупные поражения "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", потеря очков у "Барселоны" на фоне победы "Реала" и остальные результаты. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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