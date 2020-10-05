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Больше, чем просто эксперт: сегодня Виктору Леоненко исполняется 51 год

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(2 голосов)

У котов Виктора Евгеньевича праздник

Больше, чем просто эксперт: сегодня Виктору Леоненко исполняется 51 год
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Виктор Евгеньевич Леоненко родился 5 октября 1969 года. Леоненко – бывший футбольный нападающий, сейчас работает телеведущим, комментатором и экспертом.

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Леоненко начинал карьеру в командах из города Тюмень. Первый серьезный клуб – московское "Динамо", в 1992 году Виктор сменил Москву на Киев. После этапа выступлений в киевском "Динамо" нападающий завершил карьеру в "ЦСКА" и "Закарпатье".

Леоненко – четырехкратный чемпион Украины (1993, 1994, 1995, 1996), серебряный призер чемпионата страны (1992), обладатель Кубка Украины (1993, 1996) и лучший футболист Украины (1992, 1993, 1994). Является членом бомбардирского клуба Олега Блохина (108 голов).

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В статье: Виктор Леоненко
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 12:26
Він не експерт, а ахметівський пропагандист на утриманні.
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+2
0
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Saturn (Киев)
05.10.2020 в 12:07
С Днюхой, Леон
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0
-2
Pianist (Киев)
05.10.2020 в 11:47
Конечно больше, чем эксперт. Ещё алкоголик со стажем, классический неудачник и просто непорядочный человек без стержня, принципов и каких-либо моральных устоев. В политике таких называют ‘политическими проститутками’ - которые кормятся от одного человека и несут пургу на его врагов. Ну Витя у нас такая же, только ‘футбольная’. :)
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+3
-1


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