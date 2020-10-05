Больше, чем просто эксперт: сегодня Виктору Леоненко исполняется 51 год
У котов Виктора Евгеньевича праздник
Виктор Евгеньевич Леоненко родился 5 октября 1969 года. Леоненко – бывший футбольный нападающий, сейчас работает телеведущим, комментатором и экспертом.
Леоненко начинал карьеру в командах из города Тюмень. Первый серьезный клуб – московское "Динамо", в 1992 году Виктор сменил Москву на Киев. После этапа выступлений в киевском "Динамо" нападающий завершил карьеру в "ЦСКА" и "Закарпатье".
Леоненко – четырехкратный чемпион Украины (1993, 1994, 1995, 1996), серебряный призер чемпионата страны (1992), обладатель Кубка Украины (1993, 1996) и лучший футболист Украины (1992, 1993, 1994). Является членом бомбардирского клуба Олега Блохина (108 голов).