Больше, чем просто эксперт: сегодня Виктору Леоненко исполняется 51 год

Конечно больше, чем эксперт. Ещё алкоголик со стажем, классический неудачник и просто непорядочный человек без стержня, принципов и каких-либо моральных устоев. В политике таких называют ‘политическими проститутками’ - которые кормятся от одного человека и несут пургу на его врагов. Ну Витя у нас такая же, только ‘футбольная’. :)