Монзуль станет второй в истории УЕФА женщиной-арбитром, которая будет судить матч квалификации мужского Евро U-21
Это уже серьезно
Украинская судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль работать на отборочном матче Евро-2021 (U-21) Литва – Греция, который состоится 8 октября.
На линиях Монзуль будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Обязанности резервного арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.
Отметим, что Монзуль станет второй женщиной-арбитром в истории УЕФА, которая будет судить матч такого уровня. Первой была француженка Стефани Фраппарт.
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Источник:УАФ
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