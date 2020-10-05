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Монзуль станет второй в истории УЕФА женщиной-арбитром, которая будет судить матч квалификации мужского Евро U-21

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Монзуль станет второй в истории УЕФА женщиной-арбитром, которая будет судить матч квалификации мужского Евро U-21
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Украинская судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль работать на отборочном матче Евро-2021 (U-21) Литва – Греция, который состоится 8 октября.

На линиях Монзуль будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Обязанности резервного арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.

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Отметим, что Монзуль станет второй женщиной-арбитром в истории УЕФА, которая будет судить матч такого уровня. Первой была француженка Стефани Фраппарт.

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В статье: Екатерина Монзуль УАФ
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Источник:
УАФ

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