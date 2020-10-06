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Потери и вызовы сборной Украины, демарш Яремчука и усиление Зари. Главные новости от 5 октября

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А также матч в Первой лиге и обращение руководства Динамо Киев к Кличко

Потери и вызовы сборной Украины, демарш Яремчука и усиление Зари. Главные новости от 5 октября
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UA-Футбол подготовил для Вас все главные новости из мира футбола за понедельник, 5 сентября

Команда Шевченко в сложнейшем положении

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав команды, которая вчера прибыла в Париж на товарищеский матч с Францией. Всего один форвард у "сине-желтых", поэтому тренеры довызывают игроков из резервного списка. Положительные тесты на коронавирус оставили вне игры Степаненко и Пятова, а "Шахтер" полным составом пошел на самоизоляцию. Также травмы у Буяльского и Супряги. Отметим, что несмотря на проблемы украинцы вечером в понедельник провели тренировку и готовятся дать бой "трехцветным".

"Динамо" Киев затягивает переговоры с подписанием румынского легионера

Тудор Белуце вскоре может усилить "бело-синих", но пока все очень сложно. Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу приезжал в столицу Румынии для личной встречи с опорным хавбеком английского "Брайтона". О подписании игрока говорить еще рано. Тем временем, Булеце присоединился к сборной Румынии, а вопрос перехода в киевское "Динамо" зависло в неизвестности.

Яремчук больше не видит себя в Бельгии

Игрок "Гента" Роман Яремчук категорично дал понять руководству бельгийского клуба, что хочет перебраться в более сильный чемпионат. "Настаиваю на трансфере", - сообщил Роман. Впрочем, пока никто не собирается отпускать украинца, о чем его уведомили перед отъездом в сборную Украины. Ожидается, что более обстоятельно стороны будут разговаривать уже после того, как Яремчук вернется в "Гент" после матчей сборных.

Луганская "Заря" усилилась иранским нападающим

Экс-форвард "Фенербахче" Аллахьяр Сайядманеш заявлен луганчанами на официальном сайте УПЛ. Сообщалось о том, что "Заря" арендует игрока на 1,5 года с правом выкупа. Футболист является центрфорвардом, но может сыграть на позиции вингера, атакующего флангового хавбека на любом фланге.

Неужели "Динамо" будет без поддержки в ЛЧ?

Столичный клуб прислал запрос мэру Киева Виталию Кличко с просьбой разрешить проводить домашние матчи Лиги чемпионов со зрителями. "Руководством и соответствующими службами "Динамо" в случае принятия положительного решения по данному вопросу будут выполнены все требования медицинского протокола МОЗ Украины, УАФ и УЕФА, с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей. Надеемся на понимание и благодарим за сотрудничество", – сказано в письме.

Металлист-1925 все еще лидер Первой лиги

Состоялся матч во втором футбольном дивизионе Украины. В дебютном противостоянии пятого тура Первой лиги харьковский клуб принимал "Полесье" и довольствовался всего лишь нулевой ничьей. Команда из Житомира еще более может быть довольна миром, сохранив позиции в середине турнирной таблицы. Статус фаворита не помог "слобожанам", подопечные Кривенцова провели посредственный матч.

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