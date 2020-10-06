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Обескровленные сине-желтые, протест Яремчука и запрос Динамо. Главные новости за 5 октября. Аудио

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Обескровленные сине-желтые, протест Яремчука и запрос Динамо. Главные новости за 5 октября. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеПотери и вызовы сборной Украины, демарш Яремчука и усиление Зари. Главные новости от 5 октября

У Андрея Николаевича Шевченко много вопросов перед спаррингом с Францией, состояние перехода Тудора Белуце в киевское "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. Желание Яремчука покинуть "Гент", приобретение луганской "Зари", запрос для мэра Киева и как "Металлист-1925" теряет очки в Первой лиге. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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