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COVID-19 в сборной Украины и новички клубов УПЛ. Главные новости за 6 октября. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

COVID-19 в сборной Украины и новички клубов УПЛ. Главные новости за 6 октября. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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Три новичка киевского "Динамо", фото Александра Шовковского в перчатках перед спаррингом с французами и полный карантин для "Александрии", но и это не все наши новости на сегодня. Приобретения "Зари", "Десны", "Олимпика", "Миная" и "Руха", а также вдохновляющие инфоповоды для Андрея Шевченко на фоне грустных. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (1)
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Serhiy (Киев)
07.10.2020 в 09:43
Краше б своего Булецу з оренди повернул , нiж підписувати цього румуна Белуцу
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