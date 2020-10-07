COVID-19 в сборной Украины и новички клубов УПЛ. Главные новости за 6 октября. Аудио

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Три новичка киевского "Динамо", фото Александра Шовковского в перчатках перед спаррингом с французами и полный карантин для "Александрии", но и это не все наши новости на сегодня. Приобретения "Зари", "Десны", "Олимпика", "Миная" и "Руха", а также вдохновляющие инфоповоды для Андрея Шевченко на фоне грустных. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.