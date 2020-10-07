COVID-19 в сборной Украины и новички клубов УПЛ. Главные новости за 6 октября. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Три новичка киевского "Динамо", фото Александра Шовковского в перчатках перед спаррингом с французами и полный карантин для "Александрии", но и это не все наши новости на сегодня. Приобретения "Зари", "Десны", "Олимпика", "Миная" и "Руха", а также вдохновляющие инфоповоды для Андрея Шевченко на фоне грустных. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Франция - Украина. Анонс и прогноз на товарищеский матч
- Бурбас: Суркис поставил на паузу трансфер Белуце из-за высоких комиссионных агентов
- "Иногда обстоятельства заставляют". Шовковский готовится к матчу с французами
- Потери и вызовы сборной Украины, демарш Яремчука и усиление Зари. Главные новости от 5 октября
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
- Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Serhiy (Киев)
07.10.2020 в 09:43
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...