Провал сборной Украины и новые владельцы Металлиста 1925. Главные новости за 7 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 7 октября

Матч против действующего чемпиона мира - сборной Франции - превратился в настоящую катастрофу для команды Андрея Шевченко. Из-за отсутствия горняков тренеру пришлось изрядно поэкспериментировать. И если в атаке удалось сохранить какой-то уровень, то защита провалился полностью. Георгий Бущан пропустил семь мячей - два от Оливье Жиру, по одному от Камавингы, Толиссо, Мбаппе и Гризманна, да еще и автогол от Миколенко. Выпускать Шовковского на последние минуты очевидно резона не было. Слабым утешением для сине-желтых стал гол Виктора Цыганкова, еще мог Зубков забить, но попал в штангу. Следующий матч - против Германии уже в Киеве.

Бундестим тем временем сыграла в боевую ничью 3:3 с Турцией. Команда Лева при этом трижды вела в счете, но каждый раз соперник забивал в ответ, последний гол - на 90+4-й минуте. Испания сыграла в сухую ничью с Португалией. Швейцария уступила Хорватии 1:2. Это те, кто противостоит нам в Лиге Наций. С Нидерландами мы сыграет на Евро - оранжевые в первом матче под руководством Франка де Бура проиграли Мексике 0:1. Австрия же одержала волевую победу над Грецией - 2:1.

О других товарищеских матчах

Чехия на выезде одолела Кипр со счетом 1:2. Дания разгромила Фарерские острова 4:0. Эстония уступила Литве 1:3, а Латвия и Черногория разошлись миром - 1:1. Италия забила шесть мячей в ворота сборной Молдовы. Польша не оставила шансов Финляндии - 5:1 с хет-триком Гросицки. Словения ограничилась четырьмя мячами в ворота Сан-Марино, Вербич вышел на замену на 58-й минуте, не забивал.

Пока это неофициальная информация, однако СМИ сообщают, что положительные тесты на COVID-19 сдали четверо игроков "Десны". Напомним, именно против черниговцев играл "Шахтер", в составе которого оказались инфицированными Степаненко и Пятов. Уйдет ли команда на самоизоляцию, пока не известно. Напомним, ранее коронавирус был зафиксирован в "Шахтере" и "Александрии", в команде Шарана заболевания подтвердили у шести футболистов.

На странице Харьковского антикоррупционного центра появилась информация, что более 50% акций "Металлиста 1925" выкупили две компании - "Солар Солюшнс" и "Борки Солар", они обладают солнечными электростанциями в области. Состав учредителей клуба покинул экс-прокурор Харьковской области Василий Синчук, но добавился Олег Берестов.

Мариуполь подписал контракт с воспитанником Шахтера

Обычно азовский клуб берет молодых горняков в аренду. Однако на этот раз "Мариуполь" объявил о полноценном контракте, рассчитанном на три года. Игроком азовской команды стал голкипер Олег Кудрик. К слову, нынешний сезон он все еще начинал в статусе арендованного, успел сыграть матч в Кубке Украины. Напомним, что Олег был частью команды "Шахтера", которая выходила в финал Юношеской лиги УЕФА.