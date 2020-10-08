Разгром сборной Украины и вспышка COVID-19 в клубе УПЛ. Главные новости за 7 октября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Франция, действующий чемпион мира, превратила обычный спарринг с Украиной в катастрофу для подопечных Шевченко, но и это не все наши новости на сегодня. Вспышка коронавирусной инфекции в клубе УПЛ, новые владельцы харьковского "Металлиста-1925" и не самый обычный трансфер между "Мариуполем" и "Шахтером". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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