Разгром сборной Украины и вспышка COVID-19 в клубе УПЛ. Главные новости за 7 октября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте также Провал сборной Украины и новые владельцы Металлиста 1925. Главные новости за 7 октября

Франция, действующий чемпион мира, превратила обычный спарринг с Украиной в катастрофу для подопечных Шевченко, но и это не все наши новости на сегодня. Вспышка коронавирусной инфекции в клубе УПЛ, новые владельцы харьковского "Металлиста-1925" и не самый обычный трансфер между "Мариуполем" и "Шахтером". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.