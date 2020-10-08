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Манджукич, Пато, Старридж. Каких форвардов Динамо может подписать бесплатно

Общие новости
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Изучаем рынок свободных агентов

Манджукич, Пато, Старридж. Каких форвардов Динамо может подписать бесплатно
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на большие потери в доходах, вызванные пандемией COVID-19, европейские клубы из топ-5 лиг потратили на покупку новых футболистов больше двух с половиной миллиардов евро. Команды из украинской Премьер-лиги находятся в другой экономической реальности – больших трансферов в ближайшие годы ожидать не стоит. Клубы УПЛ должны действовать умно и расчетливо, работая на перспективу.

Но когда дело доходит до трансферов, логика иногда подводит. Например, нужен ли “Динамо” еще один нападающий? В принципе, нет. На Супрягу делается ставка, в декабре вернется Беседин, не стоит забывать про Русина, хорошо на позиции форварда может сыграть Вербич. Однако никто из них не обладает стабильностью и большим международным опытом – важными качествами для матчей Лиги чемпионов.

В этой связи можно обратить внимание на рынок свободных агентов. Европейские клубы потратили на трансферы более двух миллиардов евро, но ряд известных нападающих не смогли найти себе команды. Кого в теории могло бы подписать “Динамо”?

  • Марио Манджукич, 34 года. Последний клуб – “Аль-Духаиль” (Катар)

Марио Манджукич в представлении не нуждается. Победитель Лиги чемпионов с “Баварией”, финалист Кубка мира с Хорватией. 197 голов в 497 матчах на клубном уровне, 33 гола в 89 играх сборной. Всего лишь три года назад он забил такой гол “Реалу” в финале Лиги чемпионов.

Хорваты всегда легко приживались в Киеве – можно вспомнить Леко, Саблича, Кранчара, Виду, Вукоевича, Пиварича. Проблем с адаптацией не должно возникнуть.

  • Дэниел Старридж, 31 год. Последний клуб – “Трабзонспор” (Турция)

Репутация Старриджа слегка подпортилась после скандала со ставками, но он прежнему остается форвардом топового класса. Если Манджукич выиграл Лигу чемпионов один раз, то Старриджу это удалось дважды – в 2012-м году с “Челси” и в 2019-м с “Ливерпулем”. За киевское “Динамо” никогда еще не играли легионеры из Англии, но все бывает в первый раз. Старридж довольно-таки забивной форвард. В том же “Трабзонспоре” он забил семь голов в 16 матчах (больше, чем Фран Соль за весь киевский этап карьеры), а всего у него 118 голов на клубном уровне в 328 поединках.

  • Данни Уэлбек, 29 лет. Последний клуб – “Уотфорд” (Англия)

В это сложно поверить, но Данни Уэлбек еще нет тридцати лет. Некогда очень многообещающий форвард (16 голов за сборную Англии) в последнее время очень мало играет из-за многочисленных травм. Однако уровень интенсивности украинского чемпионата гораздо ниже, чем в АПЛ и “хрустальность” Уэлбека может быть не так заметна. После расторжения контракта с вылетевшим в Чемпионшип “Уотфордом”, киевское “Динамо” с матчами Лиги чемпионов против “Барселоны” и “Ювентусом” можно рассматривать как шаг вперед в карьере.

  • Алешандре Пато, 31 год. Последний клуб – “Сан-Паулу” (Бразилия)

Пато пророчили блестящее будущее, и его первый сезон в “Милане” после перехода из “Интернасьоналя” в 18 лет, был очень удачным. Однако многочисленные травмы и отсутствие мотивация помешали Пато стать настоящей мировой звездой. В последние годы Пато метался между топ-чемпионатами Европы, Китаем и Бразилией, и переезд в Украину может логичным продолжением этой цепочки.

  • Марио Балотелли, 30 лет. Последний клуб – “Брешиа” (Италия)

Балотелли смог достичь большего, чем Пато, но сложный характер также помешал ему целостно провести свою футбольною карьеру. Балотелли иногда показывал свой былой класс в “Ницце” и “Марселе”, но в своем последнем клубе, “Брешии”, снова рассорился со всеми, забил всего пять голов в 19 матчах, и к лету набрал 100 кг веса. Однако при всех своих недостатках Балотелли остается очень ярким персонажем.

  • Умар Ньяссе, 31 год. Последний клуб – “Эвертон” (Англия)

Сенегальский форвард Умар Ньяссе стал жертвой хаотичной трансферной политики “Эвертона”. Четыре года назад “ириски” Ньяссе подписали за 17.9 млн евро, но трансфер не оправдал себя. Ньяссе не приглянулся Рональду Куману, и нидерландец лишил его шкафчика в раздевалке и запретил обедать с первой командой. За четыре года Ньяссе провел за “Эвертон” 42 матча, чаще всего выходя на замену, и дважды был в арендах.

  • Сейду Думбия, 32 года. Последний клуб – “Сьон” (Швейцария)

Сейду Думбия многое повидал в своей жизни. Свою международную карьеру он начал в Японии, а затем были “Янг Бойз”, ЦСКА, “Рома”, “Ньюкасл”, “Базель”, “Спортинг” Лиссабон, “Жирона”, “Сьон”. Всего Думбия забил 206 голов в 396 матчах, правда в последние годы его результативность резко упала. Тем не менее, 32 года – это еще не приговор.

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В статье: Марио Балотелли Алешандре Пато Марио Манджукич Сейду Думбия Дэниел Старридж Дэниэл Старридж Дэнни Уэлбек Умар Ниасс
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Комментарии (4)
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Камонплей
08.10.2020 в 14:28
більше, ніж Фран Сіль за весь київський етап кар'єри _____________________________________________ гуглперекладач не втомлюється викривати ледачих гузкогаварящих авторів
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alktus (Хмельницкий)
08.10.2020 в 14:08
По моему скромному мнению, только Старридж заслуживает внимания. Но он не согласиться. Но даже если допустить что согласиться, зп не меньше 3х лямов запросит. Динамо столько не потянет.
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дядько вова (миронівка)
08.10.2020 в 14:04
можна взяти усих - а хто і чим їм буде платить. А хметка можливо з рік і поплатив би,так як електрику з листопада піднімає для людей на30%.
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Инспектор ( )
08.10.2020 в 13:51
Месси забыли, летом свободный агент
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-3


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