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Украинского тренера рассматривают как кандидата на пост тренера Астаны

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Украинского тренера рассматривают как кандидата на пост тренера Астаны
Новина українською

Украинский тренер Вячеслав Грозный является одним из кандидатов на пост главного тренера казахской "Астаны".

Действующий чемпион Казахстана прекратил сотрудничество с 51-летним Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также был исполняющим обязанности главного тренера команды.

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Ранее была информация о том, что "Астана" рассматривает и казахского тренера Владимира Чебурина, который достиг больших успехов с литовской Судува.

Последним местом работы Вячеслава Грозного был карагандинский "Шахтер", который он возглавил в конце 2019 года. Ранее он также работал в костанайском "Тоболе" (в сезоне 2012) и павлодарском "Иртыше" (в 2017 году).

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Источник:
prosports.kz

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
08.10.2020 в 13:57
этот на тренерует --даже не думайте полный 0--не каких заслуг где бы не тренеровал
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