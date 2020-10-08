Украинского тренера рассматривают как кандидата на пост тренера Астаны

Украинский тренер Вячеслав Грозный является одним из кандидатов на пост главного тренера казахской "Астаны".

Действующий чемпион Казахстана прекратил сотрудничество с 51-летним Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также был исполняющим обязанности главного тренера команды.

Ранее была информация о том, что "Астана" рассматривает и казахского тренера Владимира Чебурина, который достиг больших успехов с литовской Судува.

Последним местом работы Вячеслава Грозного был карагандинский "Шахтер", который он возглавил в конце 2019 года. Ранее он также работал в костанайском "Тоболе" (в сезоне 2012) и павлодарском "Иртыше" (в 2017 году).