Воробей баллотируется в депутаты местных советов от партии Слуга народа

Экс-форвард " Шахтера " и сборной Украины Андрей Воробей решил пойти в депутаты.

Андрей Алексеевич будет баллотироваться в местные советы Курахово (18-тысячный райцентр в Донецкой области) от провластной партии "Слуга народа".

Об этом тренер и телеэксперт сообщил на своей странице в Instagram.

Напомним, что Воробей, который является уроженцем Донецка, входит в десятку лучших бомбардиров чемпионата Украины. На клубном уровне форвард забил 105 голов и занимает 4-е место в историческом списке после Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола) и Евгения Селезнева (111 голов).