Воробей баллотируется в депутаты местных советов от партии Слуга народа
Андрей Алексеевич хочет помочь городу Курахово
Экс-форвард "
Андрей Алексеевич будет баллотироваться в местные советы Курахово (18-тысячный райцентр в Донецкой области) от провластной партии "Слуга народа".
Об этом тренер и телеэксперт сообщил на своей странице в Instagram.
Напомним, что Воробей, который является уроженцем Донецка, входит в десятку лучших бомбардиров чемпионата Украины. На клубном уровне форвард забил 105 голов и занимает 4-е место в историческом списке после Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола) и Евгения Селезнева (111 голов).
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Источник:Инстаграм
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