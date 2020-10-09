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COVID-19 в Шахтере, контракт Супряги, плей-офф отбора на Евро. Главные новости за 8 октября

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А также возможный соперник сборной Украины на Евро

COVID-19 в Шахтере, контракт Супряги, плей-офф отбора на Евро. Главные новости за 8 октября
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 8 октября

Девять игроков Шахтера заразились коронавирусом

“Шахтер” объявил результаты повторного тестирования на COVID-19. Тесты девяти игроков и девяти человек персонала первой команды показали положительный результат. Все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме. Результаты Марлоса и Коваленко отрицательны – они отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Также по сообщениям СМИ, вспышка коронавируса зафиксирована и в полтавской “Ворскле”.

Украина сыграет на Евро против Грузии или Северной Македонии

Вчера состоялись матчи плей-офф отбора к Евро-2020. Сборная Румынии, которая могла бы стать четвертым участником группы C (Украина, Австрия, Нидерланды), проиграла Исландии и теперь не сыграет на чемпионате Европы. Таким образом соперником сборной Украины станет победитель пары Грузия – Северная Македония.

Супряга и Андриевский продлили контракты с Динамо

“Динамо” продолжает переподписывать контракты с игроками первой команды. Вслед за Шапаренко, Миколенко, Поповым, Тымченко и Сиротой, новые соглашения на пять лет получили форвард Владислав Супряга и атакующий хавбек Александр Андриевский. “Хочется сказать большое спасибо президенту "Динамо" Игорю Суркису за такое доверие, я постараюсь оправдать все его ожидания”, – сказал Супряга.

Стала известна сумма выкупа контракта Белуце

Киевское "Динамо" подписало на правах аренды у “Брайтона” румынского опороного полузащитника Тудора Белуце и имеет право выкупа контракта футболиста через сезон. По информации румынского издания Telekom Sport, полноценный трансфер Белуце будет стоить киевскому клубу пять млн евро.

Сборная Украины начала подготовку к матчу с Германией

Делегация сборной Украины прилетела в Киев, где продолжит подготовку к двум следующим матчам в рамках Лиги наций. В четверг к сборной присоединился вратарь Никита Шевченко, а сегодня в лагерь национальной команды прибудут три игрока "Шахтера" – Коваленко, Марлос и Бондарь. Не смогут помочь команде Шевченка Николай Матвиенко и Жуниор Мораес – их ПЦР-тесты показали положительные результаты.

Германия объявила заявку на матч с Украиной

Национальная сборная Германия огласила заявку на ближайший матч со сборной Украиной. В состав Die Mannschaft вернулись игроки “Баварии” (Нойер, Зюле, Киммих, Гнабри, Горетцка), “РБ Лейпциг” (Клостерман и Хальстенберг), а также Тони Кроос и Тимо Вернер. Все они пропустили товарищеский матч с Турцией.

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