COVID-19 в Шахтере, контракт Супряги, плей-офф отбора на Евро. Главные новости за 8 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 8 октября

“Шахтер” объявил результаты повторного тестирования на COVID-19. Тесты девяти игроков и девяти человек персонала первой команды показали положительный результат. Все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме. Результаты Марлоса и Коваленко отрицательны – они отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Также по сообщениям СМИ, вспышка коронавируса зафиксирована и в полтавской “Ворскле” .

Вчера состоялись матчи плей-офф отбора к Евро-2020. Сборная Румынии, которая могла бы стать четвертым участником группы C (Украина, Австрия, Нидерланды), проиграла Исландии и теперь не сыграет на чемпионате Европы. Таким образом соперником сборной Украины станет победитель пары Грузия – Северная Македония.

“Динамо” продолжает переподписывать контракты с игроками первой команды. Вслед за Шапаренко, Миколенко, Поповым, Тымченко и Сиротой, новые соглашения на пять лет получили форвард Владислав Супряга и атакующий хавбек Александр Андриевский. “Хочется сказать большое спасибо президенту "Динамо" Игорю Суркису за такое доверие, я постараюсь оправдать все его ожидания”, – сказал Супряга.

Киевское "Динамо" подписало на правах аренды у “Брайтона” румынского опороного полузащитника Тудора Белуце и имеет право выкупа контракта футболиста через сезон. По информации румынского издания Telekom Sport, полноценный трансфер Белуце будет стоить киевскому клубу пять млн евро.

Делегация сборной Украины прилетела в Киев, где продолжит подготовку к двум следующим матчам в рамках Лиги наций. В четверг к сборной присоединился вратарь Никита Шевченко, а сегодня в лагерь национальной команды прибудут три игрока "Шахтера" – Коваленко, Марлос и Бондарь. Не смогут помочь команде Шевченка Николай Матвиенко и Жуниор Мораес – их ПЦР-тесты показали положительные результаты.