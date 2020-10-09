Четвертый оппонент Украины на ЕВРО и контракт Супряги. Главные новости за 8 октября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Повторное тестирование первой команды и персонала донецкого "Шахтера", потенциальный четвертый соперник сборной Украины в группе на ЧЕ-2020, но и это не все наши новости на сегодня. Пролонгация контрактов с футболистами киевского "Динамо", подготовка "сине-желтых" и Бундестим к поединку Лиги наций. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.