Четвертый оппонент Украины на ЕВРО и контракт Супряги. Главные новости за 8 октября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Повторное тестирование первой команды и персонала донецкого "Шахтера", потенциальный четвертый соперник сборной Украины в группе на ЧЕ-2020, но и это не все наши новости на сегодня. Пролонгация контрактов с футболистами киевского "Динамо", подготовка "сине-желтых" и Бундестим к поединку Лиги наций. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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