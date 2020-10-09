Публикациями журналиста, который писал о коррупции в судейском корпусе УАФ, заинтересовалась полиция
Константин Андриюк был вызван на допрос и дал показания
Журналист Константин Андриюк, который недавно сделал серию материалов о
"По моим публикациям в фейсбуке на тему тотальной коррупции в украинском арбитраже грянуло как видите не только в Комитете арбитров, и в НацПолиции также.
Пришел, потому что мне скрывать нечего. На допросе гоняли по всем моих постах на эту тему.
Не просто ответил на все вопросы, но и предоставил всю имеющуюся информацию следствию, в достоверности которой, не сомневаюсь.
Свой долг журналиста и гражданина я выполнил, дальше - очередь следствия.
Когда выходил, в коридоре случайно услышал чью-то фразу: "Придется на допрос и Лучано Луче вызвать. Повесткой.
Подозреваю, как главного "смотрящего" и бенефицеара этой насквозь прогнившей коррупционной системы", - написал Андриюк в Фейсбуке.
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