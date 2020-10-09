Публикациями журналиста, который писал о коррупции в судейском корпусе УАФ, заинтересовалась полиция

Журналист Константин Андриюк, который недавно сделал серию материалов о коррупции в украинском футбольном судейском корпусе , был вызван на допрос в НацПолицию, где ответил на вопросы следователей по данным публикациям.

"По моим публикациям в фейсбуке на тему тотальной коррупции в украинском арбитраже грянуло как видите не только в Комитете арбитров, и в НацПолиции также.

Пришел, потому что мне скрывать нечего. На допросе гоняли по всем моих постах на эту тему.

Не просто ответил на все вопросы, но и предоставил всю имеющуюся информацию следствию, в достоверности которой, не сомневаюсь.

Свой долг журналиста и гражданина я выполнил, дальше - очередь следствия.

Когда выходил, в коридоре случайно услышал чью-то фразу: "Придется на допрос и Лучано Луче вызвать. Повесткой.

Подозреваю, как главного "смотрящего" и бенефицеара этой насквозь прогнившей коррупционной системы", - написал Андриюк в Фейсбуке.