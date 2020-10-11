Поражение Украины, лидерство Испании, слухи о Вернидубе. Главные новости за 10 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 10 октября

Команда Андрея Шевченко в третьем туре Лиги Наций принимала сборную Германии. Первый тайм сине-желтым откровенно не удался - гости владели тотальным преимуществом в контроле мяча, поэтому значительно чаще угрожали воротам соперника. В конце концов, Гинтер открыл счет. В начале второго тайма Горецка после ошибки Бущана удвоил преимущество Бундестим. Однако на 77-й Яремчук заработал пенальти, а Малиновский его реализовал, тем самым вернув интригу в игру. Правда, вырвать хотя бы ничью сине-желтым не удалось - поражение 1:2.

В параллельном матче Испания одолела Швейцарию. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Оярсабалем в начале игры. Таким образом Испания занимает первое место в квартете, имея в своем активе семь очков. Германия с пятью вторая, Украина на третьем месте (три балла), Швейцария замыкает четверку с одним набранным баллом.

О других результатах Лиги Наций

В дивизионе С было сыграно два матча - Черногория одержала третью победу подряд, обыграв Азербайджан, а Люксембург одолел Кипр и закрепился на втором месте. Оба матча завершились со счетом 2:0. В дивизионе D Гибралтар обыграл Лихтенштейн 1:0 и вышел на первое место во второй группе. В первой группе самой слабой лиги было зафиксировано две ничьих - Фареры - Латвия 1:1, Андорра - Мальта 0:0

В СМИ появилась информация, что новичок украинской Премьер-лиги львовский "Рух" ведет переговоры с известным украинским специалистом Юрием Вернидубом. 54-летний тренер, напомним, недавно завершил сотрудничество с солигорским "Шахтером", под его руководством горняки лидировали в чемпионате Беларуси. Сообщается, что Вернидуб прибыл во Львов, где ведет переговоры с владельцем клуба. В то же время сам Юрий Николаевич комментировать возможность своего назначения отказался.

Между тем "Рух" сыграл контрольный матч с перволиговым "Вересом" - львовяне победили со счетом 2:1 благодаря дублю Кондракова. "Заря" и "Ингулец" расписали эффектную ничью – 3:3, в составе луганчан забивали Кабаев, Перович и Цвек, за петровцев - Мкомола, Бартулович и Белоцерковец. Наконец "Днепр-1" разгромил представителя Второй лиги мариупольский "Яруд" со счетом 5:0. В команде Йовичевича отличились Хобленко, Ярмолюк, Довбык, Беляев, еще один гол соперник забил сам себе.

Нива попрощалась с тренером

Василий Малык возглавлял тернополян с января 2019-му. Под его руководством "Нива" выиграла Вторую лигу, а сам специалист получил звание лучшего тренера дивизиона. Однако сейчас "Нива" прекратила с ним сотрудничество. По официальной информации - по состоянию здоровья 51-летнего Малыка. В Первой лиге за первые пять туров тернополяне набрали четыре очка. Исполняющим обязанности будет его помощник Игорь Билан.