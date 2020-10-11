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Украина – Германия, творческий кризис Шевченко, кто звонил Ренату? ТаТоТаке №183

Общие новости
(1 голосов)

Очередной выпуск аналитического ток-шоу

Украина – Германия, творческий кризис Шевченко, кто звонил Ренату? ТаТоТаке №183
Новина українською

В новом выпуске "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют матч Украина – Германия: почему у Шевченко не осталось идей, кто герой и антигерой игры, кому уже пора на лавку и что будет значить для нас игра с испанцами.

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В статье: Украина Германия ТаТоТаке
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