Украина – Германия, творческий кризис Шевченко, кто звонил Ренату? ТаТоТаке №183

В новом выпуске "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют матч Украина – Германия: почему у Шевченко не осталось идей, кто герой и антигерой игры, кому уже пора на лавку и что будет значить для нас игра с испанцами.