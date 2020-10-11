Профутбол Digital. Включай сегодня новый выпуск
Начало в 21:20
Сегодня выйдет новый выпуск программы Профутбол Digital. Смотрите в выпуске:
- Украина - Германия 1:2. Плеваться или защищать команду Шевченко?
- УПЛ под угрозой. Куча команд заражены коронавирусом
- Эксклюзивы новичка "Динамо" Белуце и тренера "Зари" Скрипника
В студии Владимир Зверов, Сергей Пейчев и экс-вратарь "Металлиста", "Таврии" и "Арсенала" Сергей Погорелый
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Romerik (YNWA)
11.10.2020 в 16:13
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