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Профутбол Digital. Включай сегодня новый выпуск

Общие новости
(2 голосов)

Начало в 21:20

Профутбол Digital. Включай сегодня новый выпуск
Новина українською

Сегодня выйдет новый выпуск программы Профутбол Digital. Смотрите в выпуске:

- Украина - Германия 1:2. Плеваться или защищать команду Шевченко?

- УПЛ под угрозой. Куча команд заражены коронавирусом

- Эксклюзивы новичка "Динамо" Белуце и тренера "Зари" Скрипника

В студии Владимир Зверов, Сергей Пейчев и экс-вратарь "Металлиста", "Таврии" и "Арсенала" Сергей Погорелый

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В статье: Профутбол
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
11.10.2020 в 16:13
Профутбол з кладовки. Який нафіг діджитал. Вони студію норм не можуть собі зробити і сидять в якійсь зачовганій канурі. Яка аналітика, ви про що. Коли всі стараються зробити гармонійну приємну картинку, вони застрягли в минулому столітті, і думають раз вони відомі журналісти, то їх будуть дивитись навіть в сараї... Мда...
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