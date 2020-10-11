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В Румынии выпустили марку в честь Мирчи Луческу

Общие новости
(1 голосов)

Мистер глубоко уважаем на родине

В Румынии выпустили марку в честь Мирчи Луческу
Новина українською

В Румынии компания под названием Romfilatelia представила почтовую марку, посвященную главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу.

75-летний специалист прибыл на родину и принял участие в торжественном мероприятии. Почтовая марка была посвящена коучу в рамках кампании "Румыны, которыми мы гордимся".

За свою многолетнюю карьеру Луческу работал с "Интером", "Шахтером", "Динамо", "Бешикташем", "Галатасараем", а также со сборными Турции и Румынии.

Всего на счету Мирчи Луческу 33 выигранных трофея в разных странах.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Footballhead (м. Чернігів)
11.10.2020 в 16:17
Гм, дивно, чому поруч не було патентної федерації, бо це перша проститутка, на честь якої виготовили марку.
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