В Румынии выпустили марку в честь Мирчи Луческу

В Румынии компания под названием Romfilatelia представила почтовую марку, посвященную главному тренеру киевского "Динамо" Мирче Луческу.

75-летний специалист прибыл на родину и принял участие в торжественном мероприятии. Почтовая марка была посвящена коучу в рамках кампании "Румыны, которыми мы гордимся".

За свою многолетнюю карьеру Луческу работал с "Интером", "Шахтером", "Динамо", "Бешикташем", "Галатасараем", а также со сборными Турции и Румынии.

Всего на счету Мирчи Луческу 33 выигранных трофея в разных странах.