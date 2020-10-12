Андрей Шевченко: Я представляю, какой матч ждет Шахтер в Мадриде
Наставник сборной Украины считает, что ожидать хорошего результата не стоит
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что ситуация вокруг коронавируса имеет критические последствия для украинских команд.
Для сборных, как Украина, у которых не такой богатый выбор футболистов, ситуация с COVІD-19 сейчас катастрофическая. Мы несем урон гораздо больший, чем другие команды. У нас нет такого качественного подбора игроков и если кто-то вылетает – это большая проблема. Сейчас будут проблемы и в кубковых турнирах. Я представляю, какой матч ждет "Шахтер" в Мадриде.
- Что делать в ситуации, когда COVІD-19 по сути разваливает кадрово команды? Ведь график у того же "Шахтера" будет очень плотный. Как к этому относиться?
- Я думаю, нужно относиться к этому, как и мы в сборной. Матчи однозначно отменяться не будут. Тренеру "Шахтера" нужно будет определиться и выбрать лучших из тех, кто будет готов играть. Футбол останавливать нельзя, но ждать какого-то результата в таких условиях не приходится. Играя с командами, у которых два-три состава, конкурировать тяжело. Но мы должны это делать.
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