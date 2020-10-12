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Андрей Шевченко: Я представляю, какой матч ждет Шахтер в Мадриде

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(1 голосов)

Наставник сборной Украины считает, что ожидать хорошего результата не стоит

Андрей Шевченко: Я представляю, какой матч ждет Шахтер в Мадриде
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что ситуация вокруг коронавируса имеет критические последствия для украинских команд.

Для сборных, как Украина, у которых не такой богатый выбор футболистов, ситуация с COVІD-19 сейчас катастрофическая. Мы несем урон гораздо больший, чем другие команды. У нас нет такого качественного подбора игроков и если кто-то вылетает – это большая проблема. Сейчас будут проблемы и в кубковых турнирах. Я представляю, какой матч ждет "Шахтер" в Мадриде.

- Что делать в ситуации, когда COVІD-19 по сути разваливает кадрово команды? Ведь график у того же "Шахтера" будет очень плотный. Как к этому относиться?

- Я думаю, нужно относиться к этому, как и мы в сборной. Матчи однозначно отменяться не будут. Тренеру "Шахтера" нужно будет определиться и выбрать лучших из тех, кто будет готов играть. Футбол останавливать нельзя, но ждать какого-то результата в таких условиях не приходится. Играя с командами, у которых два-три состава, конкурировать тяжело. Но мы должны это делать.

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В статье: Андрей Шевченко
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Источник:
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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
12.10.2020 в 00:22
А може до матчу з Реалом станеться чудо одужання купи гравців? Для ШД це не вперше - от у Яріка Ракітського такі чудо-одужання були постійно)))
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