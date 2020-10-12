Андрей Шевченко: Я представляю, какой матч ждет Шахтер в Мадриде

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что ситуация вокруг коронавируса имеет критические последствия для украинских команд.

Для сборных, как Украина, у которых не такой богатый выбор футболистов, ситуация с COVІD-19 сейчас катастрофическая. Мы несем урон гораздо больший, чем другие команды. У нас нет такого качественного подбора игроков и если кто-то вылетает – это большая проблема. Сейчас будут проблемы и в кубковых турнирах. Я представляю, какой матч ждет "Шахтер" в Мадриде.

- Что делать в ситуации, когда COVІD-19 по сути разваливает кадрово команды? Ведь график у того же "Шахтера" будет очень плотный. Как к этому относиться?

- Я думаю, нужно относиться к этому, как и мы в сборной. Матчи однозначно отменяться не будут. Тренеру "Шахтера" нужно будет определиться и выбрать лучших из тех, кто будет готов играть. Футбол останавливать нельзя, но ждать какого-то результата в таких условиях не приходится. Играя с командами, у которых два-три состава, конкурировать тяжело. Но мы должны это делать.