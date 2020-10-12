Тестирование сборной, победа Англии, тур в Первой лиге. Главные новости за 11 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 11 октября

Как сообщает Украинская ассоциация футбола, все тесты оказались отрицательными, поэтому в распоряжении Андрея Шевченко на матч с Испанией есть все 25 игроков. Правда, напомним, Руслан Малиновский сыграть не сможет, так как схватил желтую карточку в игре с Германией, поэтому пропустит матч из-за дисквалификации. Вчера сборная Украины провела тренировку в рамках подготовки к поединку, который, напомним, состоится 13 октября.

Речь о сборной Нидерландов, на этот раз играла на выезде с Боснией и Герцеговиной. Команда Франка де Бура, для которого это был второй матч во главе сборной, не смогла забить хотя бы гол. Как следствие, игра завершилась вничью 0:0. Аналогичным образом сыграли Италия и Польша. Так в первой группе дивизиона А Лиги Наций Италия лидирует с пятью очками, у Нидерландов и Польши по четыре балла, у Боснии - два.

На последнем чемпионате мира бельгийцы победили англичан и завоевали бронзу турнира. На этот раз на Уэмбли они открыли счет благодаря голу Лукаку с пенальти. Но еще до перерыва Рашфорд ответил своим 11-метровым, а в середине второго тайма Маунт принес англичанам победу 2:1, а с ней и лидерство во второй группе дивизиона А. В Англии - семь очков, Бельгия отстает на один балл, далее с четырьмя пунктами идет Дания, которая разгромила Исландию 3:0. У островитян ни одного балла.

Центральный матч дня, наверное, сыграли сборные Франции и Португалии. Однако надежды фанатов на яркое шоу не оправдались - это была битва, в которой соперники так и не определили победителя. На двоих команды нанесли 20 ударов, но ни один не достиг цели - ничья 0:0. В этой же третьей группе Хорватия одержала свою первую победу в нынешней Лиге Наций - клетчатые одолели Швецию 2:1.

В дивизионе B в первой группе Норвегия принимала Румынию и разгромила соперника со счетом 4:0. Хет-триком отметился Эрлинг Голанд - форвард "Боруссии" в целом уже забил шесть голов в рамках Лиги Наций. Дважды ему ассистировал Мартин Едегор. В этом же квартете Австрия, с которой Украина тоже сыграет на Евро, минимально обыграла Северную Ирландию. У норвежцев и австрийцев по шесть очков.

Одесситы играли с "Полесьем", пропустили на 50-й и проигрывали до 90+2-й, но удар Артема Ковбасы спас от поражения. Потеряв два очка, "Черноморец" рисковал пропустить на первое место "Горняк-Спорт". Но комсомольцы сами провалились, проиграв "Николаеву" 1:6. Вторую подряд победу одержала "Волынь" - лучане обыграли "Кристалл" 1:0. С таким же счетом впервые в сезоне победило "Прикарпатье", соперником франковцев был "Кремень". Кроме того, "Нива" из Тернополя обыграла "Оболонь" 2:1, а "Агробизнес" одолел краматорский "Авангард" 1:0.