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"Хочу познакомить с защитой, способной противостоять любой атаке". Шевченко стал лицом Ajax Systems

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Технологии в массы

"Хочу познакомить с защитой, способной противостоять любой атаке". Шевченко стал лицом Ajax Systems
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко стал лицом международной технологической компании Ajax Systems – об этом наставник "сине-желтых" сообщил у себя в Твиттере:

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"Хочу познакомить вас с защитой, способной противостоять любой атаке – интеллектуальной системой безопасности Ajax".

Главный офис и производственные мощности компании расположены в Киеве. Основной продукт компании – профессиональная беспроводная система безопасности Ajax. По состоянию на 2020 год система состоит из 27 устройств для защиты от ограбления, пожара и затопления, а также устройств для управления электропитанием. Продукция компании продается в 93 странах.

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В статье: Андрей Шевченко Украина ajax systems
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