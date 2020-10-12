"Хочу познакомить с защитой, способной противостоять любой атаке". Шевченко стал лицом Ajax Systems

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко стал лицом международной технологической компании Ajax Systems – об этом наставник "сине-желтых" сообщил у себя в Твиттере:

"Хочу познакомить вас с защитой, способной противостоять любой атаке – интеллектуальной системой безопасности Ajax".

Vorrei presentarvi una protezione in grado di far fronte a qualsiasi attacco: il sistema di sicurezza intelligente @ajax_systems pic.twitter.com/8xXsqwF6xs — Andriy Shevchenko (@jksheva7) October 12, 2020

Главный офис и производственные мощности компании расположены в Киеве. Основной продукт компании – профессиональная беспроводная система безопасности Ajax. По состоянию на 2020 год система состоит из 27 устройств для защиты от ограбления, пожара и затопления, а также устройств для управления электропитанием. Продукция компании продается в 93 странах.