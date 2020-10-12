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Украина - Германия 1:2. Плеваться или защищать команду Шевченко? Полный выпуск Профутбол Digital

Общие новости
(2 голосов)
Украина - Германия 1:2. Плеваться или защищать команду Шевченко? Полный выпуск Профутбол Digital
Новина українською

УПЛ под угрозой. Куча команд заражены коронавирусом.

Эксклюзивы новичка "Динамо" Белуце и тренера "Зари" Скрипника.

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В статье: Украина Профутбол Виктор Скрипник УПЛ коронавирус Тудор Белуце
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Комментарии (1)
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nabo67
12.10.2020 в 14:15
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2020 в 13:59
Почав був учора дивитися. Це - пародія порівняно з тією передачею з Цигаником та Непервершеною. Ну й колишній воротар Погорєлов схожий на російського коміка Свєтлакова. Не більше.
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