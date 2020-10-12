Украина - Германия 1:2. Плеваться или защищать команду Шевченко? Полный выпуск Профутбол Digital
УПЛ под угрозой. Куча команд заражены коронавирусом.
Эксклюзивы новичка "Динамо" Белуце и тренера "Зари" Скрипника.
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Комментарии (1)
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nabo67
12.10.2020 в 14:15
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2020 в 13:59
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