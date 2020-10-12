Зеленский: Между Украиной и Польшей не может быть ссор, кроме одной: в каких городах провести зимние ОИ или ЧМ по футболу

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Польши Анджеем Дудой высказался о возможном совместном проведении чемпионата мира по футболу или зимних Олимпийских игр.

"Мы коснулись и чувствительного для обеих стран вопроса исторической памяти. Мы готовы делать шаги навстречу.

Мы должны помнить, что поссорить наши страны мечтают немало наших недругов и всем мы можем сказать одно: "Не дождетесь".

Между нашими странами вообще не может быть ссор, кроме одной: в каких городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу", – сказал Зеленский.