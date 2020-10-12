Зеленский: Между Украиной и Польшей не может быть ссор, кроме одной: в каких городах провести зимние ОИ или ЧМ по футболу
Новая идея от президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Польши Анджеем Дудой высказался о возможном совместном проведении чемпионата мира по футболу или зимних Олимпийских игр.
"Мы коснулись и чувствительного для обеих стран вопроса исторической памяти. Мы готовы делать шаги навстречу.
Мы должны помнить, что поссорить наши страны мечтают немало наших недругов и всем мы можем сказать одно: "Не дождетесь".
Между нашими странами вообще не может быть ссор, кроме одной: в каких городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу", – сказал Зеленский.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луис Энрике: Испания - это Ferrari? Тогда Украина - тоже!
- За действиями Миколенко в матчах с Францией и Германией следили скауты гранда Серии А
- Овации Бущану и конспекты Линекера. Обзор матча Украина – Германия. Аудиомнение #47
- Манджукич, Пато, Старридж. Каких форвардов Динамо может подписать бесплатно
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...