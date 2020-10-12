В Чернигове появился мурал с изображением Андрея Ярмоленко

На здании черниговской детско-юношеской спортивной школы "Юность" появился мурал с изображением игрока "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко.

По информации "Суспільне Чернігів", разместить изображение футболиста, который является воспитанником данной школы, решили во время реконструкции здания.

Отмечается, что эскиз согласовывали лично с игроком. На мурал было потратил 50 баллончиков краски разного цвета, а на работу ушло 3 недели. Размер изображения - 4,3 метра на 6,5 метра.

Также отмечается, что на другой стене здания появится еще один мурал, однако пока неизвестно, кто именно будет на нем изображен. Стоит сказать, что на оба мурала было потрачено 50 тысяч гривен.