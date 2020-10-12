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В Чернигове появился мурал с изображением Андрея Ярмоленко

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Изображение появилось на здании детско-юношеской спортивной школы Юность

В Чернигове появился мурал с изображением Андрея Ярмоленко
Новина українською

На здании черниговской детско-юношеской спортивной школы "Юность" появился мурал с изображением игрока "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко.

По информации "Суспільне Чернігів", разместить изображение футболиста, который является воспитанником данной школы, решили во время реконструкции здания.

Отмечается, что эскиз согласовывали лично с игроком. На мурал было потратил 50 баллончиков краски разного цвета, а на работу ушло 3 недели. Размер изображения - 4,3 метра на 6,5 метра.

Также отмечается, что на другой стене здания появится еще один мурал, однако пока неизвестно, кто именно будет на нем изображен. Стоит сказать, что на оба мурала было потрачено 50 тысяч гривен.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) СДЮШОР Юность
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Комментарии (5)
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Dimka26 (Чернигов)
12.10.2020 в 21:43
Заслужил Ярмола. И для детей есть стимул для роста. Надеюсь, в ближаайшее время раскроются еще таланты
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
12.10.2020 в 21:40
Мешок картохи нарисовали бы дети, да и норм! Вовремя это они сделали, как раз на пике его карьеры!!!
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+2
-3
Dimka26 (Чернигов)
12.10.2020 в 21:43
ты не прав.
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
12.10.2020 в 21:48
Да ладно, показал как не надо покупать наших футболистов, или может и Коноплянке тоже сделать?! Одного поля лавочники европейских клубов!
+2
-3
Tenma7 (Чернигов)
12.10.2020 в 22:21
Это дюшка, где он занимался, которую полностью реконструировали за его платеж солидарности. В чем проблемма?
0
-1


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