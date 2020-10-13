Шевченко готовит сборную к бою против Испании и сложности Шахтера. Главные новости от 12 октября

UA-Футбол собрал для Вас все главные новости из мира футбола за понедельник, 12 октября

Шевченко настраивает команду на Испанию

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не предматчевой пресс-конференции перед матчем с Испанией ответил на вопросы журналистов, а также сказал: - Рассчитываем на силы, которые у нас есть. Будем готовить определенный план на матч. Играя с такими командами, когда есть преимущество в классе игроков, мы должны подумать и поменять немного нашу структуры, прежде всего - обороны. Нужно сыграть более компактно, агрессивно и дать бой.

Лидер дончан покинет клуб

Капитан "Шахтера" Тайсон твердо намерен вернуться на родину в "Интернасьонал" летом 2021-го года. Бразилец сказал: - Мы разговаривали на прошлой неделе. Я, мой агент, адвокат и представители "Интернасьонала". Мы начали диалог и надеюсь, что на этот раз все закончится удачно. Я думаю о возвращении домой. Я уже разговаривал с друзьями, с семьей и я хочу быть дома. Претензий к "Шахтеру" нет, но время пришло.

Общий спад возможностей в Шахтере?

Тем временем, у "горняков" не лучшие финансовые показатели в сравнение с сезоном 2018/2019. Общий показатель доходов ФК "Шахтер" с учетом НДС за сезон 2019/2020 составил 2,522 млрд грн (в сезоне 2018/2019 - 3,761 млрд). Суммарный доход от коммерческой деятельности 338 млн грн (680 млн грн). Из них: спонсорство и реклама 275 млн грн (586 млн в прошлом сезоне), доходы от ТВ-прав 13 млн грн (26 млн), продажа билетов и абонементов 32 млн грн (39 млн), корпоративные ложи 3 млн грн (6 млн), продажа атрибутики 14 млн грн (22 млн), доходы от Премьер-лиги 1 млн грн.

Папа Гуйе вернулся в Харьков

Сенегальский 36-летний экс-игрок "Волыни", "Металлиста", ФК "Днепр" и "Карпат" подписал контракт с харьковским "Металлом". Условия и сроки соглашения клуб не разглашает. В составе команды футболист будет играть под номером 30. Напомним, что последним клубом Гуйе был "Днепр-1", который футболист покинул по окончанию прошлого сезона.

Динамо Киев проведет восьмой подряд матч УПЛ в столице

Поединок УПЛ "Днепр-1" - "Динамо" состоится в Киеве. С данным ходатайством обратился именно днепровский клуб, и Лига решила удовлетворить запрос. Таким образом, матч 8-го тура Премьер-лиги состоится 31 октября на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:30. А вот матч 21 тура (второй круг) "Динамо" - "Днепр-1" состоится в Днепре на стадионе "Днепр-Арена". Отметим, что в нынешнем сезоне киевляне пока что не провели ни одного выездного матча в чемпионате.

Манчестер Сити с 1,036 млрд евро возглавил рейтинг "самых щедрых" команд

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил список клубов из топ-5 лиг Европы, потративших больше всех на формирование текущего состава. Возглавил рейтинг "Манчестер Сити". Стоит отметить, что "горожане" стали единственным клубом, который потратил более 1 миллиарда евро. Далее идут: "ПСЖ" - 888 миллионов, "Манчестер Юнайтед" - 844, "Барселона" - 826, "Челси" - 763.