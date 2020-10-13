Кабмин Украины запретил посещение всех спортивных соревнований, кроме международных

13-го октября кабинет министров Украины продлил коронавирусный карантин до конца года, при этом ужесточив условия ограничительных мер.

В частности, снова под запрет попали внутренние спортивные мероприятия с болельщиками (и футбольные матчи в том числе).

Исключением являются международные турниры, но для них нужно будет получать отдельное разрешение на допуск зрителей.

Таким образом, на матчи Лиги чемпионов , Лиги Европы и Лиги наций нужно будет получить разрешение у Минздрава.

Напомним, что ранее на футбольных матчах украинских внутренних турниров допускалось присутствие болельщиков до 25% от вместимости стадиона при разрешении от местных властей в зависимости от того, в какой карантинной зоне находился регион.