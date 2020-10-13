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Кабмин Украины запретил посещение всех спортивных соревнований, кроме международных

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(1 голосов)

Для международных соревнований и турниров нужно брать отдельное разрешение

Кабмин Украины запретил посещение всех спортивных соревнований, кроме международных
Новина українською

13-го октября кабинет министров Украины продлил коронавирусный карантин до конца года, при этом ужесточив условия ограничительных мер.

В частности, снова под запрет попали внутренние спортивные мероприятия с болельщиками (и футбольные матчи в том числе).

Исключением являются международные турниры, но для них нужно будет получать отдельное разрешение на допуск зрителей.

Таким образом, на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций нужно будет получить разрешение у Минздрава.

Напомним, что ранее на футбольных матчах украинских внутренних турниров допускалось присутствие болельщиков до 25% от вместимости стадиона при разрешении от местных властей в зависимости от того, в какой карантинной зоне находился регион.

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В статье: коронавирус
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Комментарии (6)
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Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 19:45
Домашній арешт замість надзвичайного стану. Які ж ви мразі. Коли будемо ставити вас на коліна з метою прострелити голови - хоча би не нойте. Хоч десь покажіть сміливість, будь ласка.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.10.2020 в 19:36
при этом, можно переполненный транспорт, ЛЦ и супермаркеты, можно фонд борьбы с ковид-19 тратить на ремонты дорог с откатами, но не на закупку аппаратов ИВЛ. как же вы зае...ли, зелебобы
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+2
0
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 19:48
Можна людей Ахмєтова в уряд, жити на дачі за 3 ляма в день, топтати Конституцію і тянути назад у російське ярмо. А, ще продавати всі активи Бєні та Мєдвєдчуку, звичайно ж.
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0
0
Technical
13.10.2020 в 19:35
Це очікувалось
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0
0
Термит (Киев)
13.10.2020 в 19:33
Колхозное сознание побеждает! Сейчас болеет менее 0,3% населения, нужно изолировать болеющих, хотя бы на дому, а не морочить голову здоровым!
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+5
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.10.2020 в 19:30
Во номер! Что же будут делать "РУХ"авчане ??? Они же билеты на матч с Динамо продают.
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+2
0


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