Кабмин Украины запретил посещение всех спортивных соревнований, кроме международных
Для международных соревнований и турниров нужно брать отдельное разрешение
13-го октября кабинет министров Украины продлил коронавирусный карантин до конца года, при этом ужесточив условия ограничительных мер.
В частности, снова под запрет попали внутренние спортивные мероприятия с болельщиками (и футбольные матчи в том числе).
Исключением являются международные турниры, но для них нужно будет получать отдельное разрешение на допуск зрителей.
Таким образом, на матчи
Напомним, что ранее на футбольных матчах украинских внутренних турниров допускалось присутствие болельщиков до 25% от вместимости стадиона при разрешении от местных властей в зависимости от того, в какой карантинной зоне находился регион.
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