Триумф сборной Украины, неудача молодежки и корона для CR7. Главные новости за 13 октября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Победы сборной Украины в поединке 4-го тура Лиги наций с испанцами, результат параллельной встречи немцев и швейцарцев, но и это не все наши новости на сегодня. Что принесло продление карантина для украинских болельщиков, приезд Криштиану Роналду в Киев под угрозой срыва и неудача молодежной сборной нашей страны. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.