Триумф сборной Украины, неудача молодежки и корона для CR7. Главные новости за 13 октября. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеИсторическая победа Украины, осечка Германии, COVID у Роналду. Главные новости за 13 октября
Победы сборной Украины в поединке 4-го тура Лиги наций с испанцами, результат параллельной встречи немцев и швейцарцев, но и это не все наши новости на сегодня. Что принесло продление карантина для украинских болельщиков, приезд Криштиану Роналду в Киев под угрозой срыва и неудача молодежной сборной нашей страны. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Германия - Швейцария 3:3. Два камбэка Бундестима
- Успешный выход на замену. Виктор Цыганков открыл счет в матче против Испании. ВИДЕО
- Украина – Испания. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги наций
- Андрей Шевченко: Я представляю, какой матч ждет Шахтер в Мадриде
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...