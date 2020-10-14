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Триумф сборной Украины, неудача молодежки и корона для CR7. Главные новости за 13 октября. Аудио

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Триумф сборной Украины, неудача молодежки и корона для CR7. Главные новости за 13 октября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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Победы сборной Украины в поединке 4-го тура Лиги наций с испанцами, результат параллельной встречи немцев и швейцарцев, но и это не все наши новости на сегодня. Что принесло продление карантина для украинских болельщиков, приезд Криштиану Роналду в Киев под угрозой срыва и неудача молодежной сборной нашей страны. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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