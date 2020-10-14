Украина - Испания, гениальный фарт Шевченко, усиление Зари. ТаТоТаке №184
Андрей Сенькив и Авраам Кампомар анализируют первую в истории планеты победу Украины над Испанией: геройства Бущана, гений Ярмоленко, филигранность Цыганкова, фарт Шевченко и ограниченность Энрике.
Кроме этого в выпуске - трансферные инсайды Зари, большой экскурс в высокий прессинг, президент Мариуполя и стадион Ингула. Поехали!
- Куда делся Спиваковский?
- С праздником Покровы!
- Цифры: Испания нас разорвала
- Шевченко - это Ирурета
- Чем удивила Украина?
- Почему Бущан так тянет?
- Все звезды сошлись
- А что с Испанией? Нужен Рауль
- Соболю - памятник. Потому что он выжил
- Топовая защита Украины
- Шевченко - Ванга
- Опять хвалим нашу защиту
- Шевченко - хамелеон
- Кампомар бьет рекорды по передвижении фишек
- В чем был наш шанс?
- Украина даже контролировала ход игры
- Кампомар разбирает гол
- Ярмоленко - герой матча
- А что было бы с Малиновским?
- Эта неделя - ракета
- Почему нам нужны матчи с грандами
- Что нужно, чтобы побеждать их без валидола?
- А что было бы на Евро?
- Сборная Украины - это Тоттенхэм
- Когда Ингулец построит стадион?
- Почему Украина никогда не будет играть в высокий прессинг
- Инсайды о трансферах Зари
- Рассказываем о президенте Мариуполя
- Ставка от Кампомара
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