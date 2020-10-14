  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина - Испания, гениальный фарт Шевченко, усиление Зари. ТаТоТаке №184
В тренде

Украина - Испания, гениальный фарт Шевченко, усиление Зари. ТаТоТаке №184

Общие новости
(1 голосов)
Украина - Испания, гениальный фарт Шевченко, усиление Зари. ТаТоТаке №184
Новина українською

Андрей Сенькив и Авраам Кампомар анализируют первую в истории планеты победу Украины над Испанией: геройства Бущана, гений Ярмоленко, филигранность Цыганкова, фарт Шевченко и ограниченность Энрике.

Кроме этого в выпуске - трансферные инсайды Зари, большой экскурс в высокий прессинг, президент Мариуполя и стадион Ингула. Поехали!

  • Куда делся Спиваковский?
  • С праздником Покровы!
  • Цифры: Испания нас разорвала
  • Шевченко - это Ирурета
  • Чем удивила Украина?
  • Почему Бущан так тянет?
  • Все звезды сошлись
  • А что с Испанией? Нужен Рауль
  • Соболю - памятник. Потому что он выжил
  • Топовая защита Украины
  • Шевченко - Ванга
  • Опять хвалим нашу защиту
  • Шевченко - хамелеон
  • Кампомар бьет рекорды по передвижении фишек
  • В чем был наш шанс?
  • Украина даже контролировала ход игры
  • Кампомар разбирает гол
  • Ярмоленко - герой матча
  • А что было бы с Малиновским?
  • Эта неделя - ракета
  • Почему нам нужны матчи с грандами
  • Что нужно, чтобы побеждать их без валидола?
  • А что было бы на Евро?
  • Сборная Украины - это Тоттенхэм
  • Когда Ингулец построит стадион?
  • Почему Украина никогда не будет играть в высокий прессинг
  • Инсайды о трансферах Зари
  • Рассказываем о президенте Мариуполя
  • Ставка от Кампомара

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ТаТоТаке Авраам Кампомар Андрей Сенькив
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...