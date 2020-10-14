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Наталья Зинченко объявила список из 22 футболисток сине-желтых на матчи с Ирландией и Грецией

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Женская команда

Наталья Зинченко объявила список из 22 футболисток сине-желтых на матчи с Ирландией и Грецией
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Опубликован список из 22 игроков национальной женской сборной Украины, которых главный тренер Наталья Зинченко вызывает для подготовки и участия в квалификационных матчах Евро-2022.

В течение будущего сбора сине-желтые проведут домашний поединок с Ирландией (23 октября, Киев) и выездной матч с Грецией (27 октября, Афины). Начнется сбор 19 октября в Киеве.

Состав национальной женской сборной Украины:

Вратари: Ирина Санина ( «Жилстрой-1» Харьков), Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук (обе - «Жилстрой-2» Харьков).

Защитники: Дарья Кравец («Реймс», Франция), Ольга Басанская ( «Жилстрой-1» Харьков), Ирина Подольская, Екатерина Корсун, Анастасия Филенко, Натия Панцулая (все - «Жилстрой-2» Харьков), Любовь Шматко ( «Минск», Беларусь).

Полузащитники: Ольга Овдийчук, Дарья Апанащенко, Анна Петрик (все - «Жилстрой-1» Харьков), Тамила Химич ( «Минск», Беларусь), Ия Андрущак, Яна Малахова, Яна Калинина, Вероника Андрухив, Татьяна Триль-Полюхович ( все - «Жилстрой-2» Харьков).

Нападающие: Надежда Кунина, Ольга Бойченко (обе - «Жилстрой-1» Харьков), Николь Козлова ("Вирджиния Тех", США).

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В статье: Греция Ирландия Женская сборная Украины Наталья Зинченко
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Источник:
УАФ

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