Андрей Шевченко обошел Михаила Фоменко по количеству матчей во главе сборной

13 октября сборная Украины сенсационно обыграла дома сборную Испании в матче 4 тура Лиги наций. Победный гол забил вингер киевского Динамо Виктор Цыганков, вышедший на замену.

Эта игра стала 38-й для Андрея Шевченко у руля сборной Украины. По этому показателю он обошел Михаила Фоменко (37) и вышел на второе место.

Стоит отметить, что больше всех матчей провел Олег Блохин, который руководил "желто-синими" на ЧМ-2006 и Евро-2012. На счету легенды Динамо 64 поединка. Напомним, что контракт Андрея Шевченко с УАФ действует до окончания ЧМ-2022.

На данный момент тренер добыл с командой 21 победу, 9 ничьих и 8 поражений.