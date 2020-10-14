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Андрей Шевченко обошел Михаила Фоменко по количеству матчей во главе сборной

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Матч с Испанией стал 38-м для Шевченко

Андрей Шевченко обошел Михаила Фоменко по количеству матчей во главе сборной
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13 октября сборная Украины сенсационно обыграла дома сборную Испании в матче 4 тура Лиги наций. Победный гол забил вингер киевского Динамо Виктор Цыганков, вышедший на замену.

Эта игра стала 38-й для Андрея Шевченко у руля сборной Украины. По этому показателю он обошел Михаила Фоменко (37) и вышел на второе место.

Стоит отметить, что больше всех матчей провел Олег Блохин, который руководил "желто-синими" на ЧМ-2006 и Евро-2012. На счету легенды Динамо 64 поединка. Напомним, что контракт Андрея Шевченко с УАФ действует до окончания ЧМ-2022.

На данный момент тренер добыл с командой 21 победу, 9 ничьих и 8 поражений.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины Михаил Фоменко
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Источник:
УАФ

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