У Шевчука - пневмония. Он сам сравнивает свое состояние с Шахтером

Бывший фланговый защитник "Шахтера" и национальной сборной Украины, а сегодня телеексперт Вячеслав Шевчук рассказал ТК Футбол о состоянии здоровья - ведь он болеет дома и подозревает в коронавирус.

В течение трех дней было сложно, была высокая температура. Сделал КТ, показала двустороннюю пневмонию. Тест был отрицательный, но есть все предпосылки, что это коронавирус. Думаю, это подтвердится. Сейчас пью большое количество антибиотиков, чтобы убить инфекцию. Тест повторный и КТ сделаю через неделю.

Пока у меня пневмония и воспаление легких с высокой температурой в течение трех дней. Сейчас чувствую себя более-менее хорошо. Лечусь пока дома.

Для игроков "Шахтера" сейчас плохой период. И психологическое состояние, и физически в чемпионате не очень удачное. А тут еще и COVID-19, который и меня зацепил. Видно, сработала "шахтерская" ДНК.