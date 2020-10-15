MEGOGO покажет матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Договорились с Volia
Компании Volia и MEGOGO договорились о сотрудничестве по показу матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21.
Первый матч можно будет увидеть уже 20 октября, какой именно это будет поединок - обещают сообщить на официальном сайте и на странице в Facebook.
Некоторые из поединков можно будет увидеть в формате 4К, самые популярные будут сопровождаться комментариями украинских спортивных комментаторов и обозревателей. Пользователи смогут увидеть не только прямые трансляции событий, но и матчи, которые уже состоялись, благодаря функции "телеархива".
Спортивный контент будет доступен подписчикам пакетов "ТВ и кино: Оптимальная" и "ТВ и Кино: Максимальная", а также в пакетах интерактивного, мобильного и Smart телевидения от Volia.
Кроме MEGOGO и Volia матчи ЛЧ и ЛЕ будет показывать еще один правообладатель - "Медиа Группа Украина" на каналах Футбол.
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