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MEGOGO покажет матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

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(1 голосов)

Договорились с Volia

MEGOGO покажет матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Новина українською

Компании Volia и MEGOGO договорились о сотрудничестве по показу матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21.

Первый матч можно будет увидеть уже 20 октября, какой именно это будет поединок - обещают сообщить на официальном сайте и на странице в Facebook.

Некоторые из поединков можно будет увидеть в формате 4К, самые популярные будут сопровождаться комментариями украинских спортивных комментаторов и обозревателей. Пользователи смогут увидеть не только прямые трансляции событий, но и матчи, которые уже состоялись, благодаря функции "телеархива".

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Спортивный контент будет доступен подписчикам пакетов "ТВ и кино: Оптимальная" и "ТВ и Кино: Максимальная", а также в пакетах интерактивного, мобильного и Smart телевидения от Volia.

Кроме MEGOGO и Volia матчи ЛЧ и ЛЕ будет показывать еще один правообладатель - "Медиа Группа Украина" на каналах Футбол.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы ТК Футбол Воля Megogo
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Источник:
broadcast.net.ua

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Комментарии (2)
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miha (Нежин)
15.10.2020 в 13:33
Нормально, у меня пакет Оптимальный.
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FCWROVY1 (Kyiv)
15.10.2020 в 13:28
Дивіться самі
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