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Болельщики на матче Динамо - Ювентус, COVID-19 в Александрии и Ворскле. Главные новости за 15 октября

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А также возможный дебют Лунина за мадридский Реал

Болельщики на матче Динамо - Ювентус, COVID-19 в Александрии и Ворскле. Главные новости за 15 октября
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 15 октября

Положительные ПЦР-тесты в Александрии и Ворскле

Масштабная вспышка COVID-19 была зафиксирована в “Александрии”. ПЦР-тесты показали 27 положительных результатов среди игроков и персонала клуба. По словам Владимира Шарана, в команде осталось 15 игроков и один вратарь на ближайший матч с “Ингульцом”. Также проблемы с COVID-19 есть в “Ворскле”. Заразились пять игроков основной команды.

МОЗ допустил болельщиков на матч Динамо - Ювентус

Министерство здравоохранения Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов “Динамо” с “Ювентусом”, который состоится 20 октября. 70-тысячный НСК “Олимпийский” сможет быть заполнен на 30%. Решение по матчам с "Барселоной" и с "Ференцварошем" будет принято не ранее, чем за 15 дней до их проведения.

Лунин может дебютировать за Реал в Ла Лиге

Андрей Лунин в ближайшую субботу может дебютировать за мадридский “Реал” в матче чемпионата Испании. В шестом туре Ла Лиги Мадрид будет противостоять новичку лиги “Кадису”. Зинедин Зидан хочет позволить основному вратарю “Реала” Тибо Куртуа тщательнее восстановиться после своего повреждения, поэтому Лунин получит шанс дебютировать за основу, пишет AS.

Супряга и Маркос Антонио не попали в шорт-лист награды Golden Boy

Издание Tuttosport представило список из 20 футболистов, номинированных на звание лучшего молодого игрока в Европе по итогам 2020 года. Обладатель награды Golden Boy не может быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В данный список не пробились представители УПЛ Владислав Супряга ("Динамо") и Маркос Антонио ("Шахтер"), которые в прошлом месяце были в топ-40 претендентов.

Бавария вышла во второй раунд Кубка Германии

“Бавария” без своих сборников удачно провела матч первого раунда Кубка Германии против команды пятой лиги “Дюрен”. За “красных” дебютировали пять новичков, и лучше всех проявил себя нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Экс-форвард ПСЖ сделал дубль и заработал пенальти, который реализовал Мюллер. “Бавария” выиграла со счетом 3:0.

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