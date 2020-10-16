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COVID в клубах УПЛ и потенциальный дебют Лунина за Реал. Главные новости за 15 октября. Аудио

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COVID в клубах УПЛ и потенциальный дебют Лунина за Реал. Главные новости за 15 октября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеБолельщики на матче Динамо - Ювентус, COVID-19 в Александрии и Ворскле. Главные новости за 15 октября

Масштабная вспышка коронавируса в команде Владимира Шарана и еще одном клубе УПЛ, одобренный процент заполняемости НСК на матч "Динамо" – "Ювентус", но и это не все наши новости на сегодня. Возможный дебют Лунина за "Реал" в Ла Лиге, обновленный рейтинг Golden Boy без двух футболистов УПЛ и дежурный успех "Баварии" в Кубке Германии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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