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Юрчишин и Тлумак во главе. Во Львове создан новый ФК Карпаты

Общие новости
(4 голосов)
Юрчишин и Тлумак во главе. Во Львове создан новый ФК Карпаты
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14 октября во Львове зарегистрировано ООО "ФК "Карпаты". Его генеральным директором назначен Степан Юрчишин, а спортивным директором / главным тренером - Андрей Тлумак.

Учредителем ООО "ФК "Карпаты" выступило предприятие "Західний Буг" с вкладом в уставный капитал в размере 1 000 000 гривен.

В новом клубе обещают провести пресс-конференцию и предоставить информацию о дальнейшей деятельности и развитии.

Руководство предприятия "Західний Буг" заявляет об ожидаемом изменении состава участников ООО "ФК "Карпаты" в связи с присоединением других львовских предприятий в уставный капитал, а также подготовку к превращении общества в акционерное.

Напомним, что во Львове есть другой клуб "Карпаты", он сейчас выступает во Второй лиге чемпионата Украины.

Юрчишин и Тлумак во главе. Во Львове создан новый ФК Карпаты - изображение 1

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В статье: Андрей Тлумак Степан Юрчишин Карпаты (Львов)
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Комментарии (13)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
16.10.2020 в 12:03
мгагагагага
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0
0
поміркований_балєла (Львів-Київ-Іллічівсь)
16.10.2020 в 11:40
Ще одна "колгоспна команда"? ПП "Західний Буг" — аграрна фірма. Зареєстрована у Радехівському районі Львівської обл. Засновники: Друль Оксана Романівна, Овчарук Валерій Іванович, Гладун Юрій Євгенович, Сікорський Віталій Петрович. Директор: Коцупир Василь Володимирович. Хтось щось може сказати про цих людей?
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0
0
Королів Антон (Берген - Жидачів)
16.10.2020 в 12:05
бачте, ви не все знаєте. Майте терпіння
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0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
16.10.2020 в 11:34
Ви уявляєте, якщо ультраси Київського Динамо, які показово не згідні із діями Суркіса і Луческу, за допомогою якихось меценатів створюють ще одне Динамо? Нонсенс. А тут як? Є одні живі (поки) Карпати і створюються ще одні Карпати. Без приставок і цифр. Шото не то.
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0
0
prockop4uck (Киев)
16.10.2020 в 11:33
ЛьВІВЦІ без афер не можуть. Як не сміття по лісах, так кидалово.
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0
-3
Footballhead (м. Чернігів)
16.10.2020 в 11:28
Хто всі ці люди? Що чи хто стоїть за ними? Знаючи, що Тлумак тренував Волинь, це цілком може бути Бєня. Але поки що невідомо. Чекаю на коментар пресс-служби.
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0
-1
alexfc (Киев)
16.10.2020 в 11:15
Створити і Я можу. Це не дорого. Ось коли вони стикнуться з реальними витратами на підтримання клубу на плаву, ось там і побачимо у кого грошей та жаги хватить
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+1
0
Королів Антон (Берген - Жидачів)
16.10.2020 в 11:07
Якщо Болотніков, Смалійчук і Ящишин (люди Димінського) мають клямку в голові, то або приєднаються, або просто розпустять клуби Дима
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+1
-1
alktus (Хмельницкий)
16.10.2020 в 11:23
Ещё один советчик. А ничего что им принадлежит только 50% клуба? Они могут только отказаться от своей части в пользу второго владельца, которому глубоко накакать на Карпаты.
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0
0
can (Торонто, Львов)
16.10.2020 в 11:04
Навiть не можу зрозумiти - добре це, чи погано. I з якого боку воно до iснуючого законодавства.
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+2
0
royalstas (Вінниця)
16.10.2020 в 11:08
Добре чим більше насінин посієш тим більша вирогідність що хоть щось зійде. Але я щось впевниний що Смалійчук зробить нормальні Карпати да і в нього по суті емблема яка буде багато чого значити в бородьбі за "справжні Карпати" яка потроху намальовується.
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+2
-1
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
16.10.2020 в 10:58
Вже треті Карпати створили. Скільки їх ще буде? І кому буде краще від того, що в чемпіонатах України гратимуть десять команд з однаковою назвою "ФК Карпати" (Львів)???
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+3
-1
Конфуцій (Львів)
16.10.2020 в 10:56
Поворот
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+2
0


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