Юрчишин и Тлумак во главе. Во Львове создан новый ФК Карпаты

14 октября во Львове зарегистрировано ООО "ФК "Карпаты". Его генеральным директором назначен Степан Юрчишин, а спортивным директором / главным тренером - Андрей Тлумак.

Учредителем ООО "ФК "Карпаты" выступило предприятие "Західний Буг" с вкладом в уставный капитал в размере 1 000 000 гривен.

В новом клубе обещают провести пресс-конференцию и предоставить информацию о дальнейшей деятельности и развитии.

Руководство предприятия "Західний Буг" заявляет об ожидаемом изменении состава участников ООО "ФК "Карпаты" в связи с присоединением других львовских предприятий в уставный капитал, а также подготовку к превращении общества в акционерное.

Напомним, что во Львове есть другой клуб "Карпаты", он сейчас выступает во Второй лиге чемпионата Украины.