Юрчишин и Тлумак во главе. Во Львове создан новый ФК Карпаты
14 октября во Львове зарегистрировано ООО "ФК "Карпаты". Его генеральным директором назначен Степан Юрчишин, а спортивным директором / главным тренером - Андрей Тлумак.
Учредителем ООО "ФК "Карпаты" выступило предприятие "Західний Буг" с вкладом в уставный капитал в размере 1 000 000 гривен.
В новом клубе обещают провести пресс-конференцию и предоставить информацию о дальнейшей деятельности и развитии.
Руководство предприятия "Західний Буг" заявляет об ожидаемом изменении состава участников ООО "ФК "Карпаты" в связи с присоединением других львовских предприятий в уставный капитал, а также подготовку к превращении общества в акционерное.
Напомним, что во Львове есть другой клуб "Карпаты", он сейчас выступает во Второй лиге чемпионата Украины.
Популярное сейчас
- Ломаченко - Лопес: Текстовая онлайн-трансляция чемпионского поединка
- Ломаченко - Лопес: Анализ будущих соперников. Мнения экспертов. Прогноз на бой
- Личный опыт. Василий Кобин рассказал о курящих футболистах
- Андрей Шевченко: Я представляю, какой матч ждет Шахтер в Мадриде
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО