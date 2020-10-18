Бущан и сорванный топ-трансфер Динамо. Включай сегодня Профутбол Digital

В воскресенье, 18 октября в 21:20 на Youtube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол. Ведущие Владимир Зверов и Сергей Пейчев в компании экспертов Сергея Погорелого и Богдана Шершуна обсудят все главное, что произошло в футболе за неделю. В частности, в выпуске:

Суркис о сорванном топ-трансфер Динамо

Георгий Бущан о подвигах в игре с Испанией

Судейские скандалы в УПЛ и проблема VAR

Кадровые проблемы Шахтера перед Реалом

Как дела у Йовичевича в Днепра-1