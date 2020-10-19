Тесты Шахтера, вклад Ярмоленко и эффект Петряка. Главные новости за 18 октября. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
"Ворскла" и "Александрия" празднуют победы даже в сложных кадровых условиях, Йовичевич добивается первой победы с СК "Днепр-1" в рамках УПЛ, но и это не все наши новости на сегодня. Назначение Яковенко, голы Ярмоленко и Петряка, результаты тестов "Шахтера" перед матчем с мадридским "Реалом". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Как Коноплянка в лучшие годы: Петряк забил блестящий гол за Фехервар
- Йовичевич после победы над Десной: Будем скромны, будем пахать, рыгать и идти дальше
- Пушка страшная. Как Вест Хэм вырвал ничью с Тоттенхэмом на 90+4. ВИДЕО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...