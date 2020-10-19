Тесты Шахтера, вклад Ярмоленко и эффект Петряка. Главные новости за 18 октября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Ворскла" и "Александрия" празднуют победы даже в сложных кадровых условиях, Йовичевич добивается первой победы с СК "Днепр-1" в рамках УПЛ, но и это не все наши новости на сегодня. Назначение Яковенко, голы Ярмоленко и Петряка, результаты тестов "Шахтера" перед матчем с мадридским "Реалом". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.