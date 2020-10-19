Блохин попал в десятку претендентов на звание лучшего левого нападающего в истории

Слушай заср-ц не пороч имя .Блохина ..ты его мезинца не стоиш ..Он те только лучший форвард Динамо К за всю ее историю и один из лучших ирокоа в Мире ,но и успешно тренеровал греч. команды и станов. с ними Чемпионом , а СБУ вывел с 1-го места на ЧМ2006 и вошел в 1-4 Финала (Никто больше из укр. тренеров с СБУ не добился пока..)..то что с ДинамоК не получилось ..так это у многих не получалось ..с динамовскими сердцами...Так что Левий это Ты сам.