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Блохин попал в десятку претендентов на звание лучшего левого нападающего в истории

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(1 голосов)

Также в список вошел и Криштиану Роналду

Блохин попал в десятку претендентов на звание лучшего левого нападающего в истории
Новина українською

Журнал France Football на своём сайте продолжает публиковать списки футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную всех времён.

На этот раз журналисты представили 10 игроков, номинированных на звание лучшего левого флангового нападающего в истории. В списке оказался лишь один действующий футболист – форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, являющийся обладателем пяти "Золотых мячей". Также туда попал экс-игрок сборной СССР Олег Блохин, тоже получавший самый престижный индивидуальный приз.

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Список левых нападающих: Олег Блохин, Криштиану Роналду, Драган Джаич, Райан Гиггз, Тьерри Анри, Ривалдо, Роберто Ривелино, Роналдиньо, Карл-Хайнц Румменигге, Христо Стоичков.

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В статье: Олег Блохин Криштиану Роналду
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Комментарии (6)
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neutral fan (White Church)
19.10.2020 в 16:28
Потужна компанія!
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+1
0
Andriy Mironyuk
19.10.2020 в 16:17
Не знаю чи кращий форвард. але тренер точно "лівий".
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0
-2
balamyt (Boston)
19.10.2020 в 16:32
Слушай заср-ц не пороч имя .Блохина ..ты его мезинца не стоиш ..Он те только лучший форвард Динамо К за всю ее историю и один из лучших ирокоа в Мире ,но и успешно тренеровал греч. команды и станов. с ними Чемпионом , а СБУ вывел с 1-го места на ЧМ2006 и вошел в 1-4 Финала (Никто больше из укр. тренеров с СБУ не добился пока..)..то что с ДинамоК не получилось ..так это у многих не получалось ..с динамовскими сердцами...Так что Левий это Ты сам.
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ts0y (Чернигов)
19.10.2020 в 16:37
Беляш угомонись, Чемпионом Блохин в качестве тренера не стал ниразу за свою 20-ти летнюю карьеру тренера( по твоим словам становился, год и команда?), незадержавшись нигде больше чем на 2 сезона. обосрался везде, кроме сборной))
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balamyt (Boston)
19.10.2020 в 16:43
Да одна сб. Украины в 2006 стоит всей карьеры Блорхина...ноо тут его обсуждают как игрока ..и тут его авторитет безупречен..
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ts0y (Чернигов)
19.10.2020 в 16:50
Не, стопе. Ты сделал выпад, отвечай за слова, а не съезжай с темы. Сказал слова, ответь, приведи агрументы.
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