Динамо в ЛЧ поддержат болельщики, Барса сокращает зарплату. Главные новости от 19 октября

UA-Футбол подготовил для Вас все главные новости из мира футбола за понедельник, 19 октября

Динамо сыграет с Ювентусом при поддержке болельщиков

Свой первый матч в групповом этапе Лиги Чемпионов 2020/21 киевское "Динамо" против гостей из Турина проведет со зрителями. При этом киевский клуб просит болельщиков соблюдать карантинные нормы и правила. Напомним, что матч "Динамо" - "Ювентус" состоится во вторник 20 октября и начнется в 19:55.

Беседин снова тренируется с Динамо

Форвард столичного клуба Артем Беседин, который отбывает дисквалификацию за употребление допинга, возобновил тренировки с командой. Артем выложил фото, где он занимается в фитнес-зале на базе клуба. Напомним, что дисквалификация 24-летнего футболиста действует до 19 декабря. Однако согласно регламенту, он может возобновить тренировки с командой за два месяца до конца срока дисквалификации.

Читайте также: Заря ждет разрешения от Минздрава на проведение матчей ЛЕ со зрителями

Руководство Барселоны планирует снизить зарплаты игрокам

Непростое решение собираются принять в "Барселон", а именно урезать зарплаты футболистам из-за непростого финансового положения. Все игроки против изменений в контрактах, кроме четырех. Основная причина такого решения каталонцев - серьезный кризис, связанный с COVID-19. Доходы клуба упали сразу на 30 процентов, в том время как на зарплаты уходит 70 процентов бюджета. Урезания зарплат - единственный шаг.

Легенда украинского футбола снова на виду

Олег Блохин попал в десятку претендентов на звание лучшего левого нападающего символической сборной всех времён по версии журнала France Football. Полный список левых нападающих: Олег Блохин, Криштиану Роналду, Драган Джаич, Райан Гиггз, Тьерри Анри, Ривалдо, Роберто Ривелино, Роналдиньо, Карл-Хайнц Румменигге, Христо Стоичков.

Читайте также: Пятов и Степаненко вернулись к тренировкам с Шахтером

Два матча пятого тура АПЛ сыграно в понедельник

Невыразительную ничью расписали "Вест Бромвич" и "Бернли". Без голов завершилась игра аутсайдеров чемпионата Англии. А вот в матче "Лидс" - "Вулверхэмптон" был забит один гол - официально. Дважды арбитры не засчитали точные удары из-за офсайдов, хотя сам матч получился зрелищным и напряженным. "Волки" на опыте одолели дебютанта Премьер-лиги.

В итальянской Серии А состоялся последний матч 4-го тура

Скромным на голы получился понедельник в европейских чемпионатах. "Верона" и "Дженоа" не смогли распечатать ворота друг друга. Для команд это первый мир в чемпионате, что позволило им удержать позиции в середине турнирной таблицы. Не более того. На победу ни одна из команд не наиграла.