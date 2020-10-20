"Жена улетела, некому погладить форму". Пятов поделился забавным снимком с тренировочной сессии
Андрей на позитиве
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов опубликовал фотографию в мятой футболке с длинным рукавом. Напомним, вратарь сборной Украины попал в заявку на поединок с мадридским "Реалом" после успешной реабилитации от коронавируса.
Правда, теперь у Пятова другие проблемы – ему срочно нужен утюг.
"Счастлив вернуться. Впереди важные матчи! P.S. Жена улетела и некому погладить форму. Как пишут блогеры: "Порекомендуйте в комментариях паровой утюг".
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