Инвестор новых Карпат рассказал о главной идее и планах клуба

Во вторник, 20 октября состоялось пресс-конференция основателей нового футбольного клуба во Львове - "ФК Карпаты", в которой принял участие кроме легенд предыдущих команд Игоря Кульчицкого, Ростислава Поточняка, Андрея Тлумака и Степана Юрчишина один из инвесторов, а именно генеральный директор ООО "Радехівський цукор" Виталий Сикорский.

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"Наша идея - создать клуб западного типа. Когда он не будет принадлежать одному предпринимателю. Поэтому не удивляйтесь, когда будете слышать, что клубом занимаются разные люди. Наша структура является достаточно мощной (компании "Западный Буг" и "Радехівський цукор" - прим.), мы могли бы сами этим заниматься, но наша идея заключается в том, чтобы отдать долю клуба другим представителям львовской бизнес-среды. Мы проводим с ними консультации, и одним из требований является то, что это должен быть прозрачный бизнес. В идеале это будет западный тип - клуб, который имеет акционеров, выбирает наблюдательный совет, который избирает дирекцию. Мы на данном этапе это решили начать, двигаться в том направлении, ведь, по нашему мнению, перспективы у "персональных" клубов нет.

В планах - начать с нуля, то есть с аматорских соревнований. Сейчас занимаемся проектированием базы и построением структуры клуба", - отметил Сикорский.

На вопрос об отношениях с нынешними "Карпаты", которые выступают во Второй лиге, инвестор ответил: "Время свое покажет. Я не верю, что люди не могут между собой общаться и договариваться. У нас не стоит вопрос приватизировать бренд "Карпаты". Если бы те "Карпаты" были успешной командой, мы бы с удовольствием ходили на их матчи и никаких бы вопросов не возникало. Как оно дальше будет, неизвестно. На ту же тему стоит говорить через год.

Если чуда не произойдет и те "Карпаты" не удержатся, как профессиональный футбольный клуб, то мы попробуем к тому времени подготовить замену".