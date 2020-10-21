Поражение Динамо, заявка Шахтера и травма Малиновского. Главные новости за 20 октября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Ювентус" смазал возвращение киевского "Динамо" в Лигу чемпионов, а также другие результаты поединков вторника, но и это не все наши новости на сегодня. Заявка донецкого "Шахтера" на матч с мадридским "Реалом", травма Руслана Малиновского, решение УЕФА по поводу выплат и исключение Месута Озила. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.