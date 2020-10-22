Победа Шахтера, успех Яковенко и новый клуб Михайленко. Главные новости за 21 октября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Чемпион Украины шокирует мадридский "Реал" на стадионе имени Альфредо ди Стефано, "Аталанта" разобралась со своим соперником и без Малиновского, а также другие результаты игрового дня, но и это не все наши новости на сегодня. Дмитрий Михайленко уехал на Кипр, а УЕФА не поддерживает инициативу топ-клубов по поводу создания Европейской Премьер-лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.