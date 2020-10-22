Реал - Шахтер, Динамо - Ювентус, клуб для Милевского, еще одни Карпаты. ТаТоТаке №185
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют фантастическую победу "Шахтера" над "Реалом" и вовсе непостыдное поражение "Динамо" от "Ювентуса": гений Каштру, класс "Ювентуса", расслабленность Зидана, высокий ценник на Тете.
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Кроме этого в выпуске - информация о будущем клубе Милевского, смысл еще одних Карпат и необычный хит-парад самых универсальных игроков УПЛ.
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Источник:ТаТоТаке
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