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Заря проиграла Лестеру, матч Ворскла - Шахтер перенесен в Киев. Главные новости за 22 ноября

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А также допуск зрителей на матч Лиги чемпионов Шахтер - Интер

Заря проиграла Лестеру, матч Ворскла - Шахтер перенесен в Киев. Главные новости за 22 ноября
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 22 октября

Заря разгромно проиграла Лестеру в Лиге Европы

В первом туре группового раунда Лиги Европы “Заря” уступила на выезде “Лестеру”. Чемпион Англии-2016 забил украинской команде три безответных мяча. Сначала после суматохи в штрафной “Зари” отметился Мэддисон, затем индивидуальный проход по центру получился у Барнса, а точку в матче поставил Ихеаначо, воспользовавшись ошибкой Иванисени – 3:0. Тем не менее Виктор Скрипник не собирается “посыпать голову пеплом” и после матча сказал, что у его команды все еще впереди.

С другими матчами Лиги Европы вы можете ознакомиться в соответствующем разделе ►►

Матч Ворскла - Шахтер перенесен в Киев

Скандальная эпопея с переносом матча УПЛ “Ворскла” – “Шахтер” закончилась в пользу “горняков”. Полтава оказалась в “красной зоне” и “Ворскла” предложила провести матч в Александрии. “Шахтер” этот вариант не устроил, и он смог добиться проведения игры в Киеве, на стадионе им. Банникова. Также из-за переноса матча на нем не будет работать система VAR.

Матч Шахтер - Интер состоится со зрителями

Матч второго тура Лиги чемпионов между “Шахтером” и миланским “Интером” состоится в присутствии зрителей. Министерство здравоохранения Украины уведомило официальным письмом “Шахтер”, что на матч, который состоится 27 октября, допускаются болельщики. Сектора НСК “Олимпийский” могут быть заполнены на 15%.

Беседин вернулся в общую группу Динамо

Вчера киевское “Динамо” начало подготовку к матчу 7-го тура УПЛ с "Александрией". В тренировке не участвовал защитник Виталий Миколенко, который занимался индивидуально, но вместе с командой впервые за долгое время работал форвард Артем Беседин, который вернулся после после длительной дисквалификации.

Фернандиньо вылетел на шесть недель

Кадровый кризис “Манчестер Сити” усугубился после травмы основного хавбека/защитника Фернандиньо. Бразилец получил травму в игре с “Порту” и вылетел приблизительно на четыре-шесть недель. Ранее “Сити” из-за травм потерял Де Брюйне, Ляпорта, Аке, Менди и Жезуса.

Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду вновь получил положительный результат теста на COVID-19. Португалец заразился на коронавирус еще в расположении сборной Португалии. Однако, как отмечает Sky Sport Italiа, если сегодняшний тест покажет негативный результат, Роналду сможет присоединится к основной группе и сыграть через неделю с “Барселоной” в Лиге чемпионов.

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